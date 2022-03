Diretta/ Perugia Lecce streaming video tv: capolista a caccia del tris (Serie B)

DIRETTA PERUGIA LECCE: GLI UMBRI VOGLIONO I 3 PUNTI!

Perugia Lecce, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 15.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Punti importantissimi quelli in palio nel big match di questa giornata della serie cadetta: i padroni di casa cercano riscatto dopo due sconfitte di fila per tornare in zona playoff, mentre i pugliesi vogliono centrare la terza vittoria di fila per tenere a debita distanza Brescia e Cremonese.

Entrando nel dettaglio dell’analisi della diretta di Perugia Lecce, analizziamo il momento degli umbri. La formazione allenata da Massimiliano Alvini è situata al decimo posto con 42 punti, frutto di 10 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. De Luca e compagni attraversano un momento negativo: due ko di fila, rispettivamente contro Benevento (0-1) e Brescia (2-1). Il Lecce, invece, è in vetta alla classifica di Serie B, a +1 sul Brescia di Pippo Inzaghi: giallorossi a quota 52 punti, raccolti grazie a 14 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte. L’undici di Baroni arriva a questo appuntamento dalle vittorie contro Monza (0-1) e Ascoli (3-1).

DIRETTA PERUGIA LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Lecce sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky – canale 252 per l’occasione – come sempre gli abbonati potranno assistere a questa partita sfruttando anche il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA LECCE

È arrivato il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Perugia Lecce, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Partiamo dalla formazione di Massimiliano Alvini, alle prese con qualche dubbio di formazione e privo dell’esterno Ferrari, espulso nell’ultima gara contro il Brescia. Biancorossi in campo con il classico 3-4-1-2: in porta Chichizola. Linea a tre composta da Sgarbi, Curado e Dell’Orco. Sulle corsie esterne spazio a Beghetto e Santoro, mentre in cabina di regia troviamo Burrai e Segre. D’Urso agirà dietro le due punte, il tandem collaudato Olivieri-De Luca. Passiamo adesso ai giallorossi, con Baroni deciso a fare affidamento sul collaudato 4-3-3. In porta ci sarà come sempre il brasiliano Gabriel. Linea a quattro di difesa formata da Gendrey, Calabresi, Tuia e Barreca. A centrocampo Hjulmand sarà affiancato da Helgason e Gargiulo, mentre c’è qualche nodo da sciogliere in attacco: in vantaggio Ragusa e Rodriguez per sostenere bomber Coda.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

A pochi minuti dal fischio di inizio della diretta Perugia Lecce, è tempo di andare a scoprire le quote per le scommesse, con il punto di vista dei bookmakers sul big match del Renato Curi di Perugia. Si profila una gara equilibrata, come potevamo immaginare: le principali agenzie quotano l’1-X-2 quasi alla pari. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Sisal: la vittoria degli umbri è data a 2,90, il pareggio a 3,10, mentre il successo della formazione giallorossa è a 2,50. Si prevede una sfida molto tattica, senza una pioggia di gol: l’Under 2,5 è dato a 1,60, mentre l’Over 2,5 paga 2,20 volte la posta.



