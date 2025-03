DIRETTA PERUGIA LEGNAGO SALUS (RISULTATO 2-0): MATOS SU RIGORE!

Inizia il match tra Perugia e Legnago. Casarotti ci prova dalla distanza, palla fuori. Cross di Muteba per Svidercoschi che si gira ma non trova la porta. Cisco! La sblocca il Perugia! Matos la mette in mezzo, Cisco di sinistro al volo trova un gran gol. Nell’azione del gol Perucchini non è stato impeccabile. Leo dentro per Cisco, Tanco lo chiude. Giraudo entra in area e calcia, Perucchini la mette in angolo. Rigore a favore dei padroni di casa! Ampollini commette fallo su Marconi, il direttore di gara indica il dischetto. Matos calcia e spiazza il portiere avversario! Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

DIRETTA PERUGIA LEGNAGO SALUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se sei abbonato a Sky non avrai alcun timore di perdere la diretta Perugia Legnago Salus. Gli iscritti all’emittente satellitare potranno infatti seguire la partita dall’inizio alla fine in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, in attesa di capire su quale canale verrà trasmesso anche in televisione.

SI GIOCA

Passiamo adesso al momento della diretta di Perugia Legnago Salus, match che nasconde al suo interno dlele chicche statistiche davvero molto interessanti che sarebbe un peccato non approfondire prima del fischio di inizio avendo del tempo a disposizione. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che tende a non far giocare gli avversari, con loro in campo infatti le partite hanno il 31% di azioni che finisce con un calcio piazzato. Su corner poi abbiamo delle belle occasioni, perché sui 5 di media che battono i perugini ogni settimana abbiamo il 12% di reti in questo fondamentale.

Mentre invece il Legnago Salus è la peggior difesa del campionato con quasi due gol subiti ogni giornata, anche se per dovere di cronaca vi informiamo che nelle ultime cinque partite questo dato si è abbassato a 1,4. Ma basetrà per portare a casa il risultato visto che in media si segna solo 1,2 gol ogni novanta minuti? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Perugia Legnago Salus, il fischio di inizio è ormai vicino e con esso il commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

OSPITI SEMPRE ULTIMI IN CLASSIFICA

Si parte alle ore 17:30 di sabato 15 marzo 2025 con la diretta Perugia Legnago Salus. Presso lo Stadio Renato Curi gli umbri provano a raggiungere la zona playoff ritrovandosi al momento in dodicesima posizione con trentasei punti, guidando il terzetto composto insieme con Campobasso e Pontedera. La parte della classifica che interessa maggiormente ai biancorossi è lontana appena tre lunghezze ed un successo, in contemporanea all’eventuale sconfitta del Gubbio, potrebbe permettere loro di spingersi fino al decimo posto nel girone B della Serie C stagione 2024/2025.

I Grifoni hanno sconfitto nel turno infrasettimanale nientemeno che la Torres, terza forza del torneo, e sono imbattuti in totale da tre partite. La situazione vissuta dal Legnago Salus è invece ben diversa, essendo posizionata all’ultimo, ovvero il ventesimo, posto della graduatoria. I ventitre punti sin qui racimolati, gli stessi pure di Milan Futuro e Sestri Levante che stanno davanti a loro, pongono i veneti a dieci punti dalla prima squadra per ora aritmeticamente salva, e cioè l’Ascoli. La strada è impervia e molto complicata, specie dopo il KO patito pure contro il Rimini, ma la salvezza non è ancora un traguardo impossibile per i biancoblu.

PERUGIA LEGNAGO SALUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Si va ancora una vola verso l’utilizzo del modulo 3-5-2 con Gemello, Riccardi, Dell’Orco, Amoran, Mezzoni, Giunti, Bartolomei, Torrasi, Giraudo, Marconi e Kanoute da parte del tecnico dei biancorossi Cangelosi esaminando le probabili formazioni della diretta Perugia Legnago Salus. L’allenatore dei biancoblu Massimo Bagatti dovrebbe invece optare per l’impiego del 4-3-2-1 con Perucchini, Muteba, Noce, Tanco, Ampollini, Dore, Diaby, Leoncini, Franzolini, Basso Ricci e Spalluto in avvio di partita per la sua squadra nonostante la recente sconfitta patita in settimana.