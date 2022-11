Diretta Perugia Lubiana/ Streaming video tv: ecco la prima in Champions League!

DIRETTA PERUGIA LUBIANA: ESORDIO ABBORDABILE!

Perugia Lubiana, che è in diretta dal Pala Barton, si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 9 novembre: siamo nel gruppo E della Champions League 2022-2023 di volley maschile, e anche per la Sir Safety arriva il momento dell’esordio stagionale nella competizione. Si tratta di una Perugia che ha approcciato la stagione nel migliore dei modi: la squadra di Andrea Anastasi ha già vinto la Supercoppa Italiana e in campionato sta volando in testa alla classifica con 6 vittorie in altrettante partite, ma ora inizia il momento del doppio impegno e bisognerà vedere come Perugia reagirà.

Diretta Civitanova Benfica/ Streaming video tv: esordio Lube in Champions League!

Di fronte abbiamo una squadra, che viene abbreviata in ACH Volley per comodità, che dopo due anni ha vinto ancora il campionato sloveno e che nel terzo millennio ha saputo mettere in bacheca una Coppa Cev; dovrebbe comunque trattarsi di un impegno abbordabile per la Sir Safety, così come tutto il girone che comunque potrebbe riservare sorprese. Noi vedremo come andranno le cose, e aspettando che la partita si giochi proviamo a valutare brevemente quelli che potrebbero essere i temi principali che emergeranno dalla serata di Champions League al Pala Barton.

DIRETTA/ Trento Zaksa (risultato finale 0-3) streaming: trionfo dei polacchi!

DIRETTA PERUGIA LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Lubiana viene trasmessa su Eurosport 2: in televisione dunque il match sarà un’esclusiva per i possessori di un abbonamento al satellite (il canale è al numero 211 del bouquet di Sky) con la possibilità di seguirlo in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. In alternativa, tutte le partite della Champions League di volley maschile sono fornite da Discovery Plus, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che propone la visione di Perugia Lubiana in diretta streaming video. Sul sito ufficiale della Cev, nell’apposita sezione dedicata al torneo, troverete poi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

Diretta/ Conegliano VakifBank (risultato finale 1-3): turche campionesse!

DIRETTA PERUGIA LUBIANA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta di Perugia Lubiana, e allora per completezza di informazioni dobbiamo dire che la Sir Safety è inserita in un girone di Champions League che, oltre agli sloveni, comprende Durener e Ziraat Bankasi. I turchi sulla carta sono quelli con cui Perugia si giocherà il primo posto, ma come ben sappiamo la formula della competizione prevede che a qualificarsi ai quarti di finale siano le prime classificate di ciascun raggruppamento oltre alle tre migliori seconde.

Ci sono insomma ampi margini di manovra per Anastasi e i suoi ragazzi: anche in questa stagione Perugia parte per vincere la Champions League, che però in epoca recente è ancora rimasta un tabù visto che gli umbri hanno disputato una sola finale (perdendola) e poi hanno conosciuto eliminazioni brucianti, come quella dello scorso anno quando, avendo ribaltato in trasferta la sconfitta dell’andata contro Trento, è poi arrivato un ko per 15-17 nel golden set. Adesso vedremo quello che succederà: la prima partita del torneo dovrebbe essere agevole per Perugia, chiaramente però tra qualche ora sarà il campo a fornire la sua risposta e dunque si tratta di aspettare…

© RIPRODUZIONE RISERVATA