Diretta Perugia Macerata/ Streaming video Rai: per la salvezza in Serie A1

Perugia Macerata, in diretta dal PalaBarton del capoluogo umbro, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, sabato 14 gennaio 2023, perché si tratterà di un anticipo televisivo nel programma della quindicesima giornata della Serie A1 di volley femminile, torneo che è giunto al suo secondo turno del girone di ritorno. Inutile girarci attorno: basta un rapido sguardo alla classifica per capire che la posizione di Bartoccini-Fortinfissi Perugia e Cbf Balducci Hr Macerata è molto delicata, quindi si tratterà di un fondamentale scontro diretto in ottica salvezza.

La diretta di Perugia Macerata ci offrirà infatti una situazione di classifica che vede le padrone di casa umbre terzultime con 7 punti e appena una lunghezza di vantaggio sulla coppia all’ultimo posto a quota 6 punti, che comprende Pinerolo ma anche le ospiti marchigiane. Le retrocessioni sono due, presumibilmente solo una di queste tre squadre si salverà e quindi già oggi per Perugia e Macerata vincere potrebbe valere una fetta della permanenza in categoria. La posta in palio è di conseguenza davvero molto intrigante, ciò che potrà succedere nella diretta di Perugia Macerata potrebbe dare un nuovo volto alla corsa salvezza…

PERUGIA MACERATA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Macerata sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è la partita di questa giornata di Serie A1 selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Perugia Macerata sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PERUGIA MACERATA

DIRETTA PERUGIA MACERATA: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Perugia Macerata rivestirà una notevolissima importanza nella corsa verso la salvezza, anche se poi resteranno altre undici partite ancora da disputare. Perugia ha il piccolo vantaggio di un punto in più e soprattutto del fattore campo da provare a sfruttare per cercare la terza vittoria in campionato, possibilmente da tre punti come finora è successo solamente una volta alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia, che per il resto ha conosciuto ben dodici sconfitte, di cui un paio hanno almeno portato il punto del tie-break.

La diretta di Perugia Macerata vedrà invece gli ospiti marchigiani a caccia di un colpaccio che potrebbe ribaltare le gerarchie della lotta salvezza. Anche la Cbf Balducci Hr Macerata finora ha vinto solamente due volte (di cui una al tie-break), la differenza è che solo una volta ha perso al quinto set. Differenze minime, ma alla fine della stagione regolare tutto potrebbe fare la differenza tra la salvezza e la retrocessione: uno scontro diretto naturalmente è ancora più prezioso, che cosa ci dirà?











