Diretta Perugia Mantova/ Streaming video tv: il Grifone vuole volare (Serie C)

DIRETTA PERUGIA MANTOVA: ESITO INCERTO AL CURI!

Perugia Mantova sarà in diretta dallo stadio Renato Curi, alle ore 17:30 di domenica 7 febbraio: partita valida per la 23^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, un incrocio intrigante nel girone B tra due società che non hanno mai nascosto le loro ambizioni, e che in virtù di un nobile passato sperano di abbandonare presto la categoria. A dire il vero però al momento ci sono delle differenze: retrocesso incredibilmente la scorsa estate, il Perugia si sta confermando come la prima avversaria del Sudtirol per la promozione diretta, ma non ha giocato nel turno infrasettimanale – a Cesena, per il focolaio di Coronavirus nel gruppo romagnolo – e dunque l’ultima partita resta il 3-0 all’Arezzo, dopo un deludente pareggio contro il Fano.

Il Mantova invece arriva dalla Serie D, e innanzitutto deve pensare a confermare la sua posizione in zona playoff: nell’ultima trasferta ha perso sul campo del Carpi ma in precedenza era riuscito a segnare quattro gol alla Vis Pesaro, si tratta di una squadra che quando si accende offensivamente può trovare grandi giornate e battere chiunque. Non sarà dunque facile per il Grifone avere la meglio dei virgiliani nella diretta di Perugia Mantova; mentre aspettiamo che la partita prenda il via proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PERUGIA MANTOVA VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Mantova sarà trasmessa su Sky Sport 253, dunque gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguirla anche in televisione per quella che è la grande novità di questo periodo; in alternativa resta valida l’alternativa del portale Eleven Sports, che da qualche anno fornisce l’intero programma del campionato di Serie C in diretta streaming video. Per la visione, tramite dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, si potrà sottoscrivere un abbonamento al servizio, per la stagione in corso, oppure acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA MANTOVA

Buone notizie per Fabio Caserta, che in Perugia Arezzo ritrova Murano e Melchiorri: resta fuori Minesso, ma intanto l’ex Cagliari potrebbe prendersi la maglia di centravanti al posto di Vano mentre Murano può giocare come esterno tattico, aprendo il ballottaggio tra Elia e Falzerano per completare il tridente. A centrocampo salgono le quotazioni di Kouan, che può sostituire Vanbaleghem o Sounas; conferma per Burrai come vertice basso del centrocampo, in difesa sono Angella e Sgarbi a giocare centrali davanti al portiere Fulignati, sugli esterni Cancellotti e Favalli partono favoriti. Il Mantova di Emanuele Troise schiera un 4-4-2 nel quale Simone Ganz potrebbe essere affiancato da Zigoni, mentre Di Molfetta si candida a sinistra (al posto di Gerbaudo) con la conferma del cannoniere Guccione (10 gol) sull’altro versante; Zibert e Lucas Felippe possono comporre la coppia centrale a protezione della difesa, nella quale Milillo e Checchi restano favoriti per posizionarsi davanti al portiere Tosi. I laterali dovrebbero essere Davide Bianchi e Zanandrea, ma per la fascia sinistra anche Panizzi è una valida alternativa.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Perugia Mantova, dunque andiamo a vedere quello che ci dicono le quote del bookmaker per questa partita di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,95 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 sul quale puntare per il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la vostra giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, ha un valore che ammonta a 3,70 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA