Diretta Perugia Matelica/ Streaming video tv: umbri lanciati (Serie C)

DIRETTA PERUGIA MATELICA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Perugia Matelica, in diretta dallo stadio Renato Curi della città umbra, è uno dei big-match che si gioca alle ore 20.30 di questa sera, domenica 25 aprile 2021, in contemporanea a tutte le altre partite della trentasettesima giornata del girone B di Serie C. Riflettori puntati tutti sui padroni di casa nella diretta di Perugia Matelica: è inevitabile che sia così, dal momento che con la vittoria sul campo del Ravenna nella scorsa giornata il Perugia ha agganciato al primo posto in classifica il Padova a quota 73 punti, dunque negli ultimi 180 minuti della stagione regolare ci sarà una grande battaglia per raggiungere il traguardo della promozione diretta.

DIRETTA/ Bisceglie Vibonese (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Mansour al 21'

Umbri dunque in gran forma e pure motivatissimi verso questo Perugia Matelica, peggior avversario non poteva capitare agli ospiti marchigiani, che comunque con il pareggio contro il Fano hanno raggiunto quota 53 punti e la certezza di giocare i playoff, traguardo fantastico per una piccola realtà. Fare punti stasera per migliorare ulteriormente la propria posizione sarà difficile, ma il Matelica non ha alcunché da perdere…

DIRETTA/ Turris Bari (risultato 1-0) streaming video tv: la sblocca D'Ignazio!

DIRETTA PERUGIA MATELICA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Il principale riferimento per la diretta di Perugia Matelica sarà come sempre quello di Eleven Sports, la piattaforma digitale che trasmette in diretta streaming video tutte le partite del campionato di Serie C, su abbonamento oppure acquistando il signolo evento. Ricordiamo poi che ad ogni giornata c’è anche la diretta tv in pay-per-view Sky di una selezione di partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA MATELICA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Perugia Matelica. Per gli umbri andiamo a disegnare un 4-3-3 con Minelli in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da Rosi, Negro, Monaco e Crialese; a centrocampo il terzetto formato da Kouan, Vanbaleghem e Sounas, infine in attacco il tridente che per il Perugia potrebbe essere formato da Elia, Murano e Falzerano. La replica del Matelica potrebbe invece concretizzarsi nel seguente 4-3-3: Cardinali in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Tofanari, Magri, De Santis e Di Renzo; a centrocampo il terzetto composto da Calcagni, Pizzutelli e Bordo; infine il tridente d’attacco con Volpicelli, Moretti e Leonetti.

DIRETTA/ Palermo Cavese (risultato 1-1) streaming: Lancini risponde a Bubas!

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Perugia Matelica in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,32; si sale poi a quota 4,75 in caso di segno X e fino a ben 9,00 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un colpaccio esterno da parte del Matelica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA