DIRETTA PERUGIA MILANO/ Video streaming Rai: le parole in casa Sir Safety

DIRETTA PERUGIA MILANO: LE PAROLE UMBRE

Mentre si avvicina la diretta di Perugia Milano, ci sembra giusto lasciare spazio alle dichiarazioni di un paio di giocatori della Sir Safety Susa Perugia dopo la vittoria di martedì nella Supercoppa Italiana 2022. Un successo speciale soprattutto per Kamil Rychlicki, che proprio il 1° novembre festeggiava il suo ventiseiesimo compleanno: “Ringrazio i miei compagni che mi hanno fatto questo bellissimo regalo. È stata una giornata perfetta piena di grandi emozioni. Non abbiamo mai mollato, siamo rimasti in partita a combattere fino alla fine”.

Queste invece erano state le parole del suo compagno di squadra Roberto Russo: “Sono felice per la vittoria e felice per i ragazzi. Tutti, dal primo all’ultimo, ci abbiamo messo il cuore. È stata una partita dura, siamo stati bravi a reagire e a rimanere sempre in partita. Conquistare il trofeo così ha un sapore bellissimo”. Quando poi sono arrivate notizie del tutto rassicuranti sulle condizioni di Wilfredo Leon, la festa è stata davvero completa… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Milano sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché questa è una delle due partite di questa giornata di Superlega selezionata per la trasmissione sulla Rai. Di conseguenza, la diretta streaming video di Perugia Milano sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

PERUGIA MILANO: GIOCA LA CAPOLISTA!

Perugia Milano, diretta dagli arbitri Marco Zavater e Lorenzo Mattei presso il Pala Barton naturalmente di Perugia, si gioca alle ore 19.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 novembre 2022, all’interno del programma della sesta giornata della Superlega di volley maschile. Sir Safety Susa Perugia e Allianz Milano daranno vita alla sfida nella quale logicamente partono favoriti i padroni di casa umbri, che martedì hanno vinto la Supercoppa Italiana 2022, cioè il primo trofeo per club messo in palio dopo la vittoria dell’Italia ai Mondiali di pallavolo, quarto titolo iridato della nostra storia.

Siamo però ormai da diverse settimane tornati all’attività dei club e allora ecco che la diretta di Perugia Milano vede la Sir Safety Susa senza dubbio nei panni della formazione di riferimento in Superlega, ancora a punteggio pieno con 15 punti mentre troviamo Milano a metà classifica, perché dopo le prime cinque giornate ha raccolto 7 punti. Sulla carta quindi potrebbe essere una partita a senso unico, anche se gli ospiti cercheranno il colpo a sorpresa che potrebbe valere moltissimo per il loro cammino: che cosa ci offrirà quindi la diretta di Perugia Milano?

DIRETTA PERUGIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Perugia Milano naturalmente mette di fronte due formazioni con prospettive differenti in questa Superlega. L’Allianz Milano aveva debuttato molto male, perdendo in casa per 0-3 al cospetto di Cisterna alla prima giornata di campionato, poi si è rialzata vincendo per 2-3 a Monza il derby lombardo nella seconda giornata aprendo un tris di successi proseguito la domenica successiva con il 3-0 casalingo rifilato a Siena e con il prestigioso successo per 2-3 sullo storico campo di Modena. Domenica scorsa tuttavia è arrivato un brusco stop, sotto forma di sconfitta casalinga 0-3 contro Verona e oggi sarà difficile tornare al successo.

Infatti i numeri di Perugia sono perfetti fino a questo momento, perché la Sir Safety Susa ha vinto cinque partite su cinque senza lasciare per strada nemmeno un punto: 3-0 casalingo contro Monza alla prima giornata, poi 1-3 a Siena, 3-0 casalingo contro Verona, 1-3 a Padova e soprattutto il colpaccio 1-3 contro Civitanova, senza dimenticare che ci sono da contare naturalmente anche le due bellissime vittorie nella Supercoppa Italiana che ci ha regalato grandi emozioni ad inizio settimana. Infatti Perugia ha vinto per 3-2 sia in semifinale contro Trento, sia nella finale contro Civitanova (battuta quindi per due volte in pochi giorni) nonostante il grande spavento per la caduta nella quale Wilfredo Leon ha battuto la testa, fortunatamente senza riportare danni, tanto da unirsi poi alla festa dei compagni.

