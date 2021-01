Diretta Perugia Milano/ Streaming video Rai: si rivede l’Allianz (volley SuperLega)

DIRETTA PERUGIA MILANO: SFIDA SCONTATA?

Perugia Milano sarà diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Ubaldo Luciani, e va in scena alle ore 18:00 di domenica 17 gennaio: l’appuntamento è valido per la 19^ giornata nel campionato di volley SuperLega 2020-2021. La capolista torna al Pala Barton dopo la netta vittoria di Ravenna, ma l’ultima volta in cui ha giocato sul proprio campo ha perso contro la lanciatissima Trento; resta comunque saldamente in testa alla classifica, anche se Civitanova ha giocato una partita in meno e potrebbe dunque rifarsi sotto, avendo al momento perso una partita in meno sia ma essendo passata da più break per ottenere i suoi successi.

Stagione invece complessa quella dell’Allianz: nell’ultimo turno i meneghini hanno perso in casa contro la Lube e sono rimasti fuori dalla zona playoff. Tuttavia, devono recuperare tre partite: dunque, almeno virtualmente possono rientrare nelle prime otto pur se dalla partita di oggi potrebbero non arrivare punti. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Perugia Milano; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati al pomeriggio del Pala Barton.

DIRETTA PERUGIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Milano rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti, perché il match di SuperLega sarà trasmesso su Rai Sport e Rai Sport +: dovrete sintonizzarvi al canale 57 e 58 del digitale terrestre, e in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla partita di volley anche tramite il servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente mediante il sito o l’app ufficiale di Ray Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Perugia Milano vede ovviamente la Sir Safety grande favorita: la capolista di SuperLega sta provando a sfruttare il periodo senza coppe per provare a fare il vuoto e riprendersi il primo posto al termine della regular season, così da avere il vantaggio del campo anche nell’eventuale finale. La sua principale avversaria quest’anno sembra essere la già citata Civitanova, che a proposito l’ha battuta nel girone di Champions League indirizzandone la classifica; naturalmente una squadra come quella di Vital Heynen affronta la sua stagione sul lungo periodo, con la consapevolezza di dover sempre essere chiamata a vincere anche per non correre troppi rischi in post season ma sapendo che le somme andranno tirate più avanti, e questo vale anche e soprattutto in Italia. come già detto Milano sta faticando parecchio, nel girone di ritorno non ha giocato tre partite consecutive e dunque la sua ultima vittoria rimane quella del 29 novembre sul parquet di Cisterna, dopo di che sono arrivate tre sconfitte in fila ma con dilazione temporale tra la prima e la seconda. Sarà adesso importante ritrovare immediatamente il ritmo, l’annata è strana per tutti e potrebbe dunque esserci altro spazio di manovra non solo per arrivare ai playoff, ma anche per migliorare la propria posizione nella griglia. Intanto vedremo se al Pala Barton arriverà un colpo importante che possa ridare fiducia al gruppo di Roberto Piazza…

