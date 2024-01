DIRETTA/ Perugia Milano (risultato 1-1) video streaming tv: in equilibrio! Coppa Italia, oggi 27 gennaio 2024

DIRETTA PERUGIA MILANO (RISULTATO 1-1): IN EQUILIBRIO!

Perugia Milano 1-1: la seconda semifinale della Coppa Italia di volley è in equilibrio dopo i primi due set. Di recente le sfide tra Perugia e Milano sono sempre state avvincenti e incerte, anche il match di oggi sembra confermare le attese, con l’Allianz Milano che aveva vinto 25-20 il promo parziale e la Sir Susa Vim Perugia che ha replicato con un 25-23 nel secondo set per rimettere in equilibrio questa sfida quindi davvero aperta a ogni esito.

La diretta di Perugia Milano è cominciata con un primo set praticamente perfetta per i meneghini: gli umbri cominciano leggermente meglio ma poi l’Allianz prende il largo con una irresistibile fase centrale, dal 14-13 al 20-15 per poi gestire con il cambio palla questo margine di cinque punti che porta Milano a conquistare il parziale con il punteggio di 25-20. Il secondo set ha visto ancora Milano partire meglio, però gli umbri hanno risposto bene, infatti Perugia ha sorpassato e poi piazzato un allungo notevole fino al 20-15. Finita? Macché, Milano ha reagito e lottato fino all’ultimo punto, ma infine ha ceduto 25-23. Però ne vedremo ancora delle belle… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport la diretta tv di Perugia Milano: la Final Four di Coppa Italia di volley maschile è infatti trasmessa sui canali della televisione di stato. Tuttavia, sappiamo già che esiste un modo per seguire questo match come gli altri: il portale Volleyballworld.net infatti garantisce le immagini di tutte le gare della pallavolo italiana, come indicato in occasione del campionato. Si tratterà di una visione in diretta streaming video utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

SI COMINCIA!

La diretta di Perugia Milano sta per farci compagnia, anche se con 15 minuti di ritardo dopo la vittoria di Monza al quinto set nella prima semifinale, allora è tempo di analizzare quello che era successo lo scorso anno in Coppa Italia. Il torneo era differente solo a livello temporale, perché i quarti si erano giocati a fine dicembre ma la Final Four, al Palazzo dello Sport di Roma, alla fine di febbraio lasciando dunque passare molto più tempo; Perugia era prima testa di serie avendo dominato la SuperLega fin dall’inizio, aveva eliminato Latina con un secco 3-0 ma in semifinale aveva perso la sua prima partita stagionale contro Piacenza, che era passata a sorpresa e tra l’altro in soli tre set.

Cammino simile quello di Milano: da settima testa di serie l’Allianz aveva fatto il blitz a Civitanova (dunque quarto identico a quello di quest’anno) passando per 3-1 contro la Lube, poi in semifinale aveva sfiorato un altro colpo grosso portandosi sul 2-0 nei confronti di Trento ma la Itas aveva dimostrato di avere qualcosa in più e si era regalata la finale. Oggi dunque almeno una delle due squadre in campo a Casalecchio di Reno farà meglio volando in finale; scopriremo presto quale sarà, dobbiamo infatti metterci comodi e lasciare che a parlare sia il taraflex della Unipol Arena perché ci siamo davvero, la diretta di Perugia Milano sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL CAMMINO

Parlando della diretta di Perugia Milano possiamo ovviamente analizzare il cammino delle due squadre in Coppa Italia, anche se si tratta di una sola partita. La Sir Safety ci è arrivata come seconda testa di serie, perché al termine del girone di andata di SuperLega (come del resto anche oggi) era alle spalle di Trento in classifica; ha comunque giocato al PalaEvangelisti e rifilato un sonoro 3-0 a una Modena in difficoltà, tanto che oggi la Valsa Group rischia di non giocare i playoff e giusto pochi giorni fa è stata nettamente battuta dalla stessa Perugia in campionato, ma questa volta al PalaPanini.

Anche Milano aveva il fattore campo, grazie al quarto posto in regular season: in questo caso si è trattato di un aspetto probabilmente decisivo, perché il poco margine su Civitanova ha concesso all’Allianz di affrontare la Lube sul parquet dell’Arena di Monza. Il primo set è stato combattutissimo e lo ha vinto Civitanova per 33-31, ma poi Milano non ha pagato dazio all’inerzia e alla fiducia e ha completato la rimonta senza nemmeno passare dal tie break. Dunque adesso vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Perugia Milano, seconda semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile. (agg. di Claudio Franceschini)

SIR SAFETY PER LA RIVINCITA!

Perugia Milano si gioca in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle ore 18:30 di sabato 27 gennaio: è la seconda semifinale di Coppa Italia 2024 di volley maschile, un torneo che come noto ha preso il via praticamente un mese fa con i match dei quarti di finale e tra oggi e domani assegnerà il titolo, che viene lasciato vacante da Piacenza. La Gas Sales infatti è stata eliminata dall’Allianz, che continua a fare bene in questa stagione e oggi ha la possibilità di prendersi la finale; contro avrà quella Perugia che aveva clamorosamente eliminato dai playoff lo scorso anno.

La diretta di Perugia Milano naturalmente vede la Sir Safety partire favorita, ma in una gara secca non si può mai davvero dire quello che potrebbe succedere; adesso dunque si tratta di scoprire se i Block Devils confermeranno la loro ottima stagione o se arriverà il ribaltone da parte dell’Allianz, aspettando che la diretta di Perugia Milano prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che sono legati alla prima semifinale della Coppa Italia 2024 di volley maschile.

DIRETTA PERUGIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Ci aspettiamo grandi cose dalla diretta di Perugia Milano: entrambe le squadre erano arrivate in semifinale anche nella Coppa Italia dello scorso anno, ma poi avevano dovuto cedere. Ora si trovano una contro l’altra, come già accaduto appunto nel primo turno dei playoff dell’ultima SuperLega: Perugia aveva vinto tutte le partite di regular season e aveva lasciato per strada un solo punto in classifica, l’Allianz era entrata nella post season come ottava ma clamorosamente aveva fatto il blitz al PalaBarton in gara-5, prendendosi una grande semifinale.

Questa sera siamo in regime di gara secca: naturalmente qualcosa di diverso, forse la Sir Safety è più preparata a giocare gare di questo tenore come dimostra anche la vittoria del Mondiale per Club (il secondo consecutivo) anche se va detto che forse le avversarie di quella competizione non sono del livello di una Milano che sta sicuramente crescendo, e che vuole lasciare un segno importante sulla sua stagione. Tra poco allora proseguirà la Final Four di Coppa Italia, vedremo cosa succederà nella diretta di Perugia Milano…











