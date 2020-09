Diretta Perugia Modena/ Streaming video Rai: seconda semifinale di Supercoppa!

Perugia Modena, in diretta dal Pala Barton di Perugia, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 13 settembre: fischio d’inizio previsto per le ore 20.35. Dopo oltre sei mesi dall’ultimo match di pallavolo giocato prima che scoppiasse la pandemia da coronavirus, ecco che il grande volley italiano torna sotto i riflettori e lo fa oggi con la diretta tra Perugia e Modena, semifinale di lusso per la Supercoppa Italiana 2020. Dunque si riaprono i palazzetti (ma non al pubblico) per una sfida dall’alto tasso di spettacolo, dove però in palio non ci sarà già il pass per la finale dell’Arena di Verona: per la stagione 2020-21 post lockdown la Lega ha infatti voluto variare leggermente il format della manifestazione, nata nel 1996, per cui per quest’anno, prima della finalissima, le due semifinali (l’altra è Trento-Civitanova) saranno svolte in gara di andata e ritorno. Ben poco male dunque per gli appassionati, che avranno il piacere di assistere a un doppio contro diretto tra due delle realtà più belle del volley maschile per club, in Italia e nel mondo degli ultimi anni. E che oggi, dopo sei mesi di stop, sono impazienti di tornare a ruggire.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Perugia e Modena, semifinale di andata della Supercoppa di volley maschile 20202 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento alle ore 20.35 al canale Raisport HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre: garantita la visione in diretta streaming video della sfida, tramite il noto servizio, liberamente disponibile, Raiplay.it.

DIRETTA PERUGIA MODENA: IL CONTESTO

Dunque è con le semifinali di andata della Supercoppa che la stagione 2020-21 del volley italiano declinato al maschile riparte e con la diretta tra Perugia e Modena oggi toccheremo alte vette di spettacolarità. Dopo tutto due formazioni come quelle di Heynen e Giani, dopo un così grande digiuno, sono impazienti di tornare a giocare, anche per mettersi alle spalle i tanti timori legati alla ripartenza e le polemiche furenti (che anfora occupano le colonne dei giornali) sulla riapertura dei palazzetti come del protocollo sanitario. E per dare nuovo vigore alle proprie ambizioni, dopo che la stagione 2019-20 è stata interrotta proprio sul più bello. Ben ricordiamo che nel campionato di Serie A1 era furente battaglia tra Perugia e Modena per il titolo di “prima rivale “ dell’invincibile Civitanova: ma non solo. Pure non abbiamo dimenticato le grandi ambizioni della Sir in Europa, dove prima dello stop per la pandemia era ai quarti di finale della Champions League: come quelle della formazione gialloblu, che invece attendeva di disputare la semifinale della Cev Cup con il Galatasaray. Ma se con il lockdown le due squadra hanno detto addio alle proprie speranze per il 2019, ora è tempo di rimboccarsi le maniche per costruiti i nuovi obbiettivi del 2020-2, a partire da questa Supercoppa: chissà che cosa succederà in campo!

