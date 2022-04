DIRETTA PERUGIA MODENA/ Video streaming Rai: le dichiarazioni di Massimo Colaci

DIRETTA PERUGIA MODENA: PARLA COLACI

Anticipando la diretta di Perugia Modena, possiamo andare a riportare alcune dichiarazioni da parte del grande protagonista della partita del PalaPanini, che ha riportato la Sir Safety sul punteggio di 1-1. Massimo Colaci, trentasettenne libero della squadra umbra (al quinto anno con questa società), è stato premiato come MVP della partita grazie alla splendida prova difensiva e, come sempre, da leader del gruppo. “La cosa più importante era vincere” ha detto Colaci, che ha evidenziato come la squadra abbia giocato meglio rispetto alla sconfitta di gara-1 ma anche come questo sia normale quando si parla di playoff. “Ogni partita fa storia a sé, sia a livello di singoli che di squadra”.

Adesso dunque nella diretta di Perugia Modena, la Sir Safety dovrà fare il suo: bisognerà fare il giusto lavoro per andare a prendersi la finale, innanzitutto comunque prendersi il vantaggio nella serie di semifinale. “Siamo consapevoli di come le cose ai playoff possano rapidamente cambiare, ora dobbiamo avere continuità per battere una squadra di campioni come Modena”. Vedremo dunque se Perugia sarà in grado di eseguire il compito, e riprendersi quel fondamentale fattore campo che ha ritrovato con la vittoria di Pasqua al PalaPanini… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PERUGIA MODENA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena sarà trasmessa su Rai Sport + e Rai Sport: i due canali fanno parte della televisione di stato, li trovate ai numeri 57 e 58 del vostro telecomando e rappresentano ovviamente un appuntamento in chiaro per tutti. Come sempre, la stessa emittente metterà a disposizione il sito e la relativa app di Rai Play per assistere al match in mobilità; diretta streaming video disponibile anche sul portale www.volleyballworld.tv (in abbonamento) mentre il sito ufficiale della Lega, www.legavolley.it, fornirà tabellino play-by-play e boxscore del match aggiornati in tempo reale. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PERUGIA MODENA: CHI SI PRENDE IL VANTAGGIO?

Perugia Modena, in diretta dal Pala Barton alle ore 20:30 di mercoledì 20 aprile, si gioca per gara-3 della semifinale playoff di volley SuperLega 2021-2022. Si riparte da una situazione di parità: siamo 1-1 in una serie che si gioca al meglio delle 5 partite, e che dunque può potenzialmente regalarci tante altre emozioni. Va ricordato infatti che nel secondo episodio Perugia ha fatto il colpo grosso, espugnando il PalaPanini: la Sir Safety ha così rimesso a posto le cose andando a riprendersi il fattore campo, e ora come già a bocce ferme le basterà vincere le due gare casalinghe per accedere alla finale.

Certamente però la Leo Shoes non ha intenzione di restare a guardare: Modena ha già dimostrato di poter fare male alla prima della classe, la vittoria qui al Pala Barton in gara-1 ha dato fiducia e ora si tratta però di ripetere l’impresa, altrimenti sarà comunque eliminazione. Aspettando con trepidazione di scoprire quello che succederà nella diretta di Perugia Modena, proviamo a fare una rapido approfondimento su quelli che saranno i temi principali che emergeranno dalla partita dei playoff di SuperLega.

DIRETTA PERUGIA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

C’è dunque grande attesa per la diretta di Perugia Modena. Diciamo che non la possiamo forse definire una grande classica, perché nel periodo in cui i gialloblu dominavano nel mondo del volley gli umbri si stavano ancora districando nel difficile tentativo di diventare grandi. Cosa che adesso sono riusciti a fare, ma al contempo Modena ha avuto un sensibile calo dato anche da un budget che negli anni si è sempre più ristretto; una piazza come questa naturalmente è sempre rimasta più o meno sulla breccia, ma adesso deve dimostrare di poter andare a vincere lo scudetto.

Sulla carta, e lo dice anche il quarto posto in regular season (per quanto possa essere relativo), Modena è ancora distante dalle corazzate attuali ma il fatto di aver ottenuto un successo al Pala Barton può essere importante, perché ha messo gli emiliani nelle condizioni di rendersi conto di poterci credere. Vedremo: la sensazione, con il blitz di Perugia al PalaPanini in gara-2 della semifinale playoff, è che il treno sia passato ma nel volley non si può mai dire, e non lo si può fare a maggior ragione quando in campo c’è la Leo Shoes. Tra poco si gioca, e come sempre sarà il campo a fornire le sue risposte…











