DIRETTA/ Perugia Modena (risultato 0-0) video streaming Rai: in campo, si gioca! (12 novembre 2023)

Ci siamo, finalmente comincia la diretta di Perugia Modena, partita che per gli emiliani sarà un esame molto duro, a maggior ragione dopo la brutta sconfitta casalinga incassata contro Monza. In settimana ne ha parlato in occasione di un evento con uno sponsor il centrale della Valsa Group Giovanni Sanguinetti: “Contro Monza è stata una brutta partita: ci aspettavamo una squadra forte in battuta e così è stato, noi non siamo riusciti a contrastarli e siamo finiti anche a sbagliare molti servizi. Loro hanno fatto un’ottima partita, noi non siamo entrati bene in campo e dobbiamo migliorare tanti aspetti fra cui cambio palla e ricezione”.

Sarà d’altronde necessario riuscirci per avere speranze contro Perugia: “Giocheremo con meno pressioni, saremo in trasferta contro una delle formazioni più forti del campionato e dobbiamo prenderla come occasione per ritrovare il nostro gioco. Ho trovato un gruppo molto disponibile e unito, questo spero possa aiutarci durante tutta la stagione”, si legge sul sito Internet ufficiale di Modena Volley. Adesso però non è più tempo per le parole, quindi senza ulteriori indugi cediamo la parola al campo per la diretta di Perugia Modena! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA MODENA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Modena sarà garantita per tutti in chiaro su Rai Sport, canale numero 58 del telecomando. Questo significa naturalmente che sarà disponibile tramite sito o app di Rai Play anche la diretta streaming video di Perugia Modena, la quale sarà inoltre disponibile, tuttavia tramite abbonamento, anche sul portale di Volleyballworld.tv.

PERUGIA MODENA: UNA CLASSICA!

Perugia Modena, diretta dagli arbitri Andrea Pozzato e Stefano Cesare naturalmente dal Pala Barton del capoluogo umbro, sarà la sfida di cartello della quarta giornata del campionato di Superlega di volley maschile in programma per le ore 18.00 di questa sera, domenica 12 novembre 2023. La diretta di Perugia Modena offrirà quindi ai padroni di casa della Sir Susa Vim Perugia l’ennesimo scontro di lusso in un inizio di stagione già molto intenso soprattutto grazie a un doppio confronto con Civitanova. Infatti Perugia ha vinto in rimonta la finale di Supercoppa Italiana contro i marchigiani a Biella, poi la Lube si è presa una rivincita almeno parziale vincendo 22-20 al quinto set la partita dello scorso turno del nostro campionato di volley.

Ciò non toglie che l’inizio di stagione vada considerato eccellente per Perugia, che ha pure già messo un titolo in bacheca, c’è forse qualche dubbio in più attorno alla Valsa Group Modena che di conseguenza oggi a Perugia è attesa ad un vero e proprio esame di maturità sportiva, certamente molto difficile ma che potrebbe valere la svolta se terminasse con una lussuosa vittoria esterna. I temi d’interesse sono tanti, il valore tecnico è alto, le piazze sono calde e blasonate, anche stavolta avremo quindi una domenica di grande pallavolo: chi avrà la meglio nella diretta di Perugia Modena?

DIRETTA PERUGIA MODENA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Modena, ecco che la Sir Susa Vim ha avuto già grandi battaglie con Civitanova, una vittoria e una sconfitta ma davvero per minime sfumature, entrambe le partite avrebbero potuto avere esiti differenti. Tutto sommato, è sicuramente meglio aver vinto la partita che assegnava un titolo, mentre in campionato per Perugia i punti sono comunque 7 dopo le prime tre giornate, perché in precedenza erano arrivate le nette vittorie per 3-0 sia contro Catania sia sul campo di Monza. Bene così, ricordando anche la stagione scorsa, che fu a lungo perfetta ma poi terminò con una cocente delusione.

Per Modena invece si ontano appena 4 punti in classifica nonostante la Valsa Group abbia vinto due partite su tre, però entrambe al tie-break, cominciando dal debutto casalingo contro Milano per poi ripetersi anche alla seconda giornata sul campo di Verona. Saper vincere partite così combattute è una grande qualità, ma non tutto ancora funziona a Modena, come ha dimostrato in maniera impietosa settimana scorsa il tracollo casalingo per 0-3 contro Monza. I padroni di casa umbri sono quindi certamente favoriti, ma senza fare troppi calcoli è meglio mettersi comodi per godere dello spettacolo che ci offrirà la diretta di Perugia Modena…











