DIRETTA PERUGIA MONZA/ Video streaming Rai: parola a Roberto Russo

DIRETTA PERUGIA MONZA: PARLA RUSSO

Verso la diretta di Perugia Monza, possiamo riportare le dichiarazioni di Roberto Russo al termine della partita vinta mercoledì dalla Sir Safety Conad Perugia sul campo di Piacenza. Russo infatti era stato il giocatore scelto dal sito della società per commentare l’incontro e si era espresso così: “Stasera (mercoledì, ndR) era importante vincere, lo abbiamo fatto 3-0 in un campo difficilissimo e contro una squadra contro la quale altre big avevano perso punti. Abbiamo giocato molto bene, in particolare con una buona fase break che ci ha consentito di tenere sempre il vantaggio. Gara dopo gara sto prendendo sempre più ritmo. Sono contento stasera di aver giocato tutta la partita anche se la stanchezza si fa sentire, devo continuare su questa strada”. Fin qui l’analisi di Russo: oggi in effetti è già tempo di tornare in campo, siamo curiosi di scoprire che cosa saprà fare Perugia in questa nuova giornata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Civitanova Sada Cruzeiro (0-3): Lube fallosa, brasiliani campioni del mondo!

DIRETTA PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57), che è la “casa” della Superlega di volley, di conseguenza la Rai garantirà anche il servizio di diretta streaming video, tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA/ Vallefoglia Scandicci (risultato finale 0-3): toscane di schianto!

GRAN SFIDA PER LA 12^ GIORNATA

Perugia Monza, diretta dagli arbitri Dominga Lot e Massimiliano Giardini, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 12 dicembre 2021, per la dodicesima giornata della Superlega di volley maschile, naturalmente presso il Pala Barton del capoluogo umbro. La diretta di Perugia Monza sarà sicuramente una partita stuzzicante, come indica anche la classifica che colloca al primo posto con 28 punti la Sir Safety Conad Perugia, mentre la Vero Volley Monza sta comunque disputando un buon campionato e ha 18 punti.

Nel turno infrasettimanale Monza ha riposato dal momento che aveva anticipato la sua partita contro Civitanova ma questo (causa impegno invece in Coppa Cev) non dovrebbe essere un piccolo vantaggio nei confronti di Perugia, che arriva invece dalla vittoria di mercoledì a Piacenza ed è comunque lanciata, in eccellente condizione di forma sia fisica sia mentale. Per i lombardi dunque il compito sarà comunque difficile, ma vedremo che cosa ci dirà oggi Perugia Monza…

Diretta/ Trento Funvic (risultato finale 3-0): Itas sul podio!

DIRETTA PERUGIA MONZA: IL CONTESTO

La diretta di Perugia Monza vedrà dunque la Sir Safety padrona di casa sotto i riflettori, perché gli umbri di Nikola Grbic stanno volando, come dimostra il dato di due sole sconfitte stagionali fra tutte le competizioni, in campionato solamente quella contro Modena. Perugia sembra stare molto bene, anche se è ancora presto per fare calcoli: di certo potrebbe approfittare delle fatiche supplementari di Civitanova e Trento nel Mondiale per Club per consolidare il primato sfruttando questo turno casalingo.

Per Monza la missione si annuncia piuttosto difficile, anche se i brianzoli stanno facendo il loro dovere grazie a sei vittorie e quattro sconfitte nelle prime dieci giornate. Abbiamo ricordato che Monza ha anticipato il turno infrasettimanale, ma in precedenza aveva pure osservato il turno di riposo, per cui in campionato il Vero Volley non gioca dal colpo a Vibo Valentia di fine novembre. La ripartenza sarà impegnativa, ma in partite come questa non hai nulla da perdere…

© RIPRODUZIONE RISERVATA