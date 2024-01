Diretta Perugia Monza/ Streaming video Rai: la finale di Coppa Italia! (volley, oggi 28 gennaio 2024)

DIRETTA PERUGIA MONZA: LA FINALE DI COPPA ITALIA!

Perugia Monza è la finale di Coppa Italia 2024 di volley maschile: alle ore 15:45 di domenica 28 gennaio il match che vale il titolo si gioca presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno. È una sfida inedita, perché per la prima volta di sempre Monza arriva a giocarsi un trofeo: il Vero Volley ha fatto una grande impresa in semifinale, rimontando la favoritissima Trento ed eliminandola con un match al tie break. Stesso esito per l’altra semifinale, in cui Perugia ha rischiato di farsi ribaltare da una orgogliosa Milano ma, portata al quinto set, ha poi portato a casa il successo.

Sarà molto interessante allora scoprire cosa succederà nella diretta di Perugia Monza, ricordando che chi vincerà la finale di Coppa Italia 2024 succederà nell’albo d’oro a Piacenza, che era già stata eliminata da questa competizione ai quarti di finale e lascerà vacante il suo trono. Aspettando che si giochi, proviamo adesso a fare qualche altra rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante partita valida per la finale di Coppa Italia Italiana 2024.

DIRETTA PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza sarà trasmessa sui canali della televisione di stato, come per tutte le altre partite di Coppa Italia: l’appuntamento per la finale del torneo di volley sarà su Rai Due, dunque in chiaro per tutti e con la possibilità di avvalersi dell’opzione in diretta streaming video, semplicemente visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. Ricordiamo anche che questo match sarà garantito, sempre in mobilità, attraverso la piattaforma Volleyballworld.net; in questo caso però dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI PERUGIA MONZA

DIRETTA PERUGIA MONZA: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci avviciniamo dunque alla diretta di Perugia Monza, una finale che si gioca per la prima volta nella storia: grande impresa del Vero Volley, perché è servito davvero dare il meglio di sé per eliminare uno squadrone come Trento e farlo tra l’altro in rimonta. Ancora una volta la Itas si è sciolta nel momento di andare a vincere un trofeo, come all’inizio della stagione era già successo per la Supercoppa, ma vanno dati grandi meriti a una Monza che non sta facendo benissimo in SuperLega, almeno in questo momento, ma si è ritrovata in questi giorni a Casalecchio di Reno.

Dall’altra parte in finale è certamente arrivata la squadra che ci aspettavamo, ma la qualificazione di Perugia è stata tutt’altro che scontata: la Sir Safety era avanti due set a uno e 16-8 nel quarto parziale prima di subire l’incredibile rimonta di Milano, che ha conquistato il tie break e fatto tremare i Block Devils. Alla fine Perugia ha comunque raggiunto la finale di Coppa Italia 2024, e adesso avrà la possibilità di fare doppietta appunto con la Supercoppa vinta all’inizio dell’anno, aspettando poi di tirare le somme anche in un campionato che sta diventando “maledetto”, Ora, concentrazione su questa finale…











