Diretta Perugia Monza/ Streaming video Rai: Sir pronta a volare in finale

DIRETTA PERUGIA MONZA: GARA 3 SEMIFINALI PLAY OFF

Perugia Monza, in diretta dal Pala Barton di Perugia, è la partita di volley maschile in programma oggi, domenica 4 aprile 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 18.15. Siamo sempre nel vivo del tabellone per le semifinali dei play off di Serie A1 di volley maschile e con la diretta tra Perugia e Monza, attesa gara 3, di questa sera la Sir ha già l’eccezionale occasione di staccare il pass che vale la finalissima scudetto.

Sappiamo infatti bene che anche in questa fase del tabellone si gioca al meglio delle cinque gare e la formazione di Vital Heynen facendo proprie già le prime due partite, potrebbe dunque chiudere la pratica. A mettere i bastoni tra le ruote i brianzoli di Massimo Eccheli, pronti a tentare l’impresa fuori casa e a riaprire, con una rimonta incredibile, la serie.

DIRETTA PERUGIA MONZA IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza, attesa gara 3 delle semifinali playoff della Superlega di volley maschile, sarà naturalmente disponibile per tutti su Rai Sport + HD, per la precisione sul canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA MONZA: IL CONTESTO

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Perugia e Monza, attesa gara 3 delle semifinali per i play off di volley maschile di Serie A1, occorre certo dare un contesto più preciso alla sfida che ci attende questa sera. Come abbiamo detto prima, la Sir, avendo vinto le prime dei gare della serie, ha la chance oggi di poter staccare con un certo anticipo il pass per la finalissima per lo scudetto. Ma l’impresa potrebbe non essere così scontata, considerato il valore della formazione brianzola. Andando a ritroso, pure ricordiamo che in gara 1 la compagine umbra ebbe la meglio solo al tie break: la squadra di Eccheli davvero aveva fatto molto bene tra le mura del Pala Barton al debutto in semifinale, ma pur trascinata da Lanza (ex del match), Dzavoronok e Lagumdzija, non erano riusciti a tenere il confronto con gli avversari. In gara 2 occorsa in terra lombarda, la squadra di Eccheli, pur confermando una buona forma, ancora non è riuscita contro una Sir nettamente superiore e alla fine vincente col risultato di 3-1. Trascinata da Plotnyskyi e Leon, Perugia davvero non ha lasciato scampo agli avversari e ora ha la possibilità di chiudere “pulita” la serie. Chissà che accadrà in campo.

