Diretta Perugia Monza/ Streaming video tv: brianzoli a caccia della Serie A (Serie B)

DIRETTA PERUGIA MONZA: PER ENTRAMBE VALGONO SOLO I 3 PUNTI!

Perugia Monza, in diretta venerdì 6 maggio alle ore 20:30 dallo stadio Renato Curi di Perugia, è valida per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B. Gli umbri sono reduci dalla sconfitta subita sul campo della Ternana, in cui hanno perso 1-0. La squadra di Massimiliano Alvini ha perso l’opportunità di agganciare in classifica il Frosinone, che occupa l’ultima posizione utile per disputare i playoff. Per poter disputare gli spareggi promozione, il Perugia deve quindi battere il Monza e sperare nella concomitante sconfitta dei ciociari, impegnati in casa contro il Pisa.

Il Monza arriva alla gara del Curi, dopo il netto successo conseguito nell’ultimo turno contro il Benevento, in cui si sono imposti con il punteggio di 3-0. La compagine di Giovanni Stroppa, ha approfittato della concomitante sconfitta della Cremonese per piazzarsi in seconda posizione. I brianzoli hanno quindi l’opportunità di conquistare la promozione in Serie A, e per farlo hanno bisogno di una vittoria. I biancorossi potrebbero raggiungere il traguardo anche con un pareggio (ma deve sperare nella concomitante non vittoria della Cremonese), o addirittura con una sconfitta (se Cremonese e Pisa non vincono). Per il Monza si tratterebbe della prima storica promozione nel massimo campionato italiano.

DIRETTA PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Perugia Monza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere alla diretta Perugia Monza in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video Perugia Monza attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA MONZA

Vediamo le probabili formazioni della diretta Perugia Monza, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentottesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore dei padroni di casa, Massimiliano Alvini, dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 3-4-2-1. Ecco la probabile formazione titolare del Perugia per la sfida con il Monza: Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferarrini, Burrai, Kouan, Lisi; Santoro; Olivieri, Matos.

In casa Monza, l’allenatore dei brianzoli, Giovanni Stroppa dovrebbe rispondere disponendo la sua squadra con lo schema 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Monza, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Perugia: Di Gregorio; Sampirisi, Caldirola, Carlos Augusto; Pedro Pereira, Ciurria, Mazzitelli, Machin, Molina; Dany Mota, Gytkjær.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Perugia Monza di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Non partono con i favori dei pronostici i padroni di casa, infatti il segno 1, abbinato alla vittoria del Perugia, è quotato 3.60. L’eventuale pareggio tra le due compagini, con segno X, viene proposto a 3.75. Il successo esterno del Monza, con il segno 2, presentato con una quota di 1.92.











