DIRETTA PERUGIA MONZA/ Video streaming tv: solo vittorie brianzole nei 5 incroci

DIRETTA PERUGIA MONZA: I TESTA A TESTA

La diretta di Perugia Monza ci presenta un quadro di precedenti a senso unico: le partite giocate fino a questo momento sono 5, e le ha vinte tutte il Vero Volley che ha festeggiato per tre volte sul parquet avversario, e due in casa. Il primo incrocio è andato in scena nel 2019, 12^ giornata di andata nel campionato di Serie A1: Monza si era imposta per 3-0 (era ancora sponsorizzata Saugella) mentre la partita di ritorno non si era giocata perché il torneo era stato interrotto e successivamente cancellato a causa della pandemia.

DIRETTA PINEROLO VALLEFOGLIA/ Video streaming Rai: precedenti solo nei playoff di A2

Le altre due vittorie che il Vero Volley ha timbrato in trasferta sono se non altro arrivate con il risultato di 3-1; così era terminata anche la partita del 2020 all’Arena di Monza, mentre l’ultimo match in termini assoluti è finito 3-0. Dunque abbiamo 15 set vinti da Monza contro gli appena 3 della Bartoccini; nel quadro dei punti realizzati invece scopriamo che il Vero Volley ne ha messi a referto 451 mentre sono 373 quelli di Perugia, se non altro possiamo dire che le cinque partite siano state equilibrate nel singolo parziale, questa sera Perugia proverà a spezzare la maledizione ma sarà tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Civitanova Perugia (risultato finale 2-3): remuntada degli umbri

DIRETTA PERUGIA MONZA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Monza sarà trasmessa sulla televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento riservato agli abbonati: nello specifico bisognerà selezionare il canale Sky Sport Arena, al numero 204 del decoder, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Inoltre questa partita, come tutte le altre di Serie A1, sono fornite in mobilità dal portale Volleyballworld.net: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

DIRETTA/ Perugia Trento (risultato finale 3-2) streaming video Rai: Safety in finale!

PERUGIA MONZA: SFIDA INTRIGANTE!

Perugia Monza è in diretta dal Pala Barton, e si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 2 novembre: un altro turno infrasettimanale ci attende nella Serie A1 2022-2023 di volley femminile, una bella partita che mette a confronto due squadre reduci da vittorie per 3-0. La Vero Volley, che è chiaramente una delle principali candidate allo scudetto, ha schiantato Bergamo; la Bartoccini se vogliamo ha fatto anche meglio, perché ha dominato nel suo match interno contro Busto Arsizio e ha così raccolto la prima vittoria stagionale (ma anche i primi punti in classifica).

Le ambizioni dei due club sono chiaramente differenti, ma questo potrebbe non impedirci di assistere a una partita comunque interessante e tirata; il pronostico pende dalla parte di Monza e questo è abbastanza pacifico, ma sarà comunque curioso scoprire se Perugia riuscirà a mettere i bastoni tra le ruote della squadra lombarda. Mettiamoci comodi: tra poco la diretta di Perugia Monza prenderà il via, mentre aspettiamo che si giochi proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal match.

DIRETTA PERUGIA MONZA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Perugia Monza: la partita come detto è totalmente a favore del Vero Volley, che ha iniziato questo campionato con tre vittorie e, entrando nella 4^ giornata di Serie A1, è una delle quattro squadre ad aver sempre colto successi. Le altre tre sono l’immancabile Conegliano, Novara e Chieri: tutto secondo pronostico insomma, forse la Fenera era poco attesa in testa alla classifica – anche perché non ha ancora perso set – ma ovviamente dopo sole tre giornate gli incroci del calendario possono fare una differenza anche sostanziale.

Quel che è certo, osservando appunto la graduatoria nella fase iniziale di questo campionato, è che Monza si trova nella posizione in cui tutti la aspettavano; sarà poi interessante valutare, nel corso della stagione, se e come il Vero Volley riuscirà a fare quello step in più per ridurre il gap rispetto a Conegliano, già aver strappato all’Imoco Miriam Sylla, nel corso dell’estate, potrebbe essere una mossa molto importante in questo senso…











© RIPRODUZIONE RISERVATA