DIRETTA NOVARA PERUGIA/ Video streaming Rai: parla Kenia Carceres

DIRETTA NOVARA PERUGIA: PARLA CARCACES

Protagonista annunciata nella diretta di Novara Perugia, sfida valida come gara 1 dei quarti di finale dei play off di Serie A1, sarà senza dubbio la schiacciatrice della formazione umbra Kenia Carceres, che pure solo pochi giorni fa è stata premiata MVP nell’ultima sfida degli ottavi di finale contro Cuneo. La giocatrice agli ordini di Mazzanti poi proprio in quell’occasione, ai canali ufficiali del club aveva dichiarato: “Sono veramente felice per il risultato e per le mie compagne, ci stiamo allenando tantissimo. Giochiamo con il sorriso, sorridere è importante e io lo faccio sempre in campo. Adesso dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Anche se non partiamo come favorite contro Novara, non è vero che non abbiamo niente da perdere, vogliamo dare il massimo”.

DIRETTA NOVARA PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Novara Perugia sarà affidata a Rai Sport + HD, canale disponibile al numero 57 del vostro telecomando e dunque in chiaro per tutti. Come sempre sarà poi la stessa televisione di stato a fornire il servizio di diretta streaming video di gara 1 per i quarti di finale play off di Serie A1 senza costi aggiuntivi, quindi bisognerà rivolgersi a sito (www.raiplay.it) o app ufficiali di Rai Play utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA NOVARA PERUGIA: AL VIA I QUARTI DI FINALE PLAY OFF

Novara Perugia, in diretta dalla Pala Igor gorgonzola di Novara, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 27 marzo 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 20.30. Con la diretta tra Novara e Perugia di quest’oggi diamo il via al tabellone dei quarti di finale per i play off della Serie A1 di volley femminile, fase che come gli appassionati sanno bene, si disputerà al meglio delle tre gare. Superati dunque i primi ottavi di finale, ecco che si comincia a fare sul serio per la corsa allo scudetto: nette favorite sono chiaramente le azzurre, di ritorno dall’eliminazione alle semifinali della Champions league contro Conegliano, ma le umbre di Mister Mazzanti potrebbero anche dire la loro, specie nella serie. Ci attende un quarto di finale davvero bollente.

DIRETTA NOVARA PERUGIA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare il via alla diretta tra Novara e Perugia, gara 1 dei quarti di finale dei play off della Serie A1 di volley femminile, ci pare doveroso andare prima a dare un miglior contesto alla affida che ci allieterà questa sera. Partiamo dunque dalle azzurre che di ritorno dall’impegno in Champions league, entrano solo ora nel tabellone dei play off del primo campionato nazionale. L’Agil volley ha dunque avuto questo “lusso”, forte del suo status di testa di serie, avendo terminato la fase regolare del campionato con il secondo posto in classifica (e con un tabellino di 19 successi su 24 partite disputate e 55 punti). Perugia invece ha dovuto affrontare la fase degli ottavi di finale dei play off: chiusa la stagione regolare della Serie A1 con appena l’11^ piazza in graduatoria (per 22 punti e un tabellino di sole otto vittorie, davvero magro), le umbre si sono davvero riscattate nel finale. La squadra di Mazzanti ha dunque superato in match di andata e ritorno con un netto 6-1 complessivo finale la formazione di Cuneo e con merito oggi sarà sul taraflex piemontese per tentare l’impresa contro la Igor. Certo il pronostico sulla carta non sorride a Perugia, ma non possiamo ancora dare nulla per scontato.



