Diretta Perugia Novara/ Streaming video Rai: big match per le umbre! (Volley)

Perugia Novara, diretta dagli arbitri Luciani e Brunelli, è la partita di volley femminile in programma oggi, sabato 5 dicembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Per il primo campionato del volley femminile è ancora spazio per i recuperi del turno di andata e anche oggi con la diretta tra Perugia e Novara, vedremo quello che è il recupero della decima giornata della Serie A1: pure va detto che ormai il quadro si sta completando e ricordando che sia per le umbre che per le azzurre, questa sarà pure l’ultima sfida per rimettersi in pari. Ultima occasione dunque per la Bartoccini come la Igor per definire la propria posizione nella graduatoria di campionato, prima che venga conclusa finalmente la prima tornata: le ragazze di Lavarini cercheranno allora di approfittarne per consolidare il secondo gradino della classifica, mentre le umbre di Mazzanti faranno di tutto per scampare dal titolo di fanalino di coda del campionato. Ci attende dunque sfida veramente bollente.

La diretta tv di Perugia Novara sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, di conseguenza tifosi e appassionati di pallavolo sanno che potranno ricorrere anche alla diretta streaming video che sarà fornita tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Come dicevamo prima, con la diretta tra Perugia e Novara, entrambe le formazioni non avranno altri incontri da recuperare per la turnata di andata del campionato regolare della Serie A1: dunque sarà oggi l’ultima occasione per recuperare gli ultimi punti messi in palio. Punti che saranno fondamentali per la Igor, oggi ospite nel recupero della 10^ giornata di campionato: la compagine piemontese infatti vorrà consolidare il secondo gradino della classifica alle spalle dell’ormai imprendibile Conegliano. Le azzurre di Lavarini, con un solo match da recuperare, pure segnano il -11 dall’Imoco, avendo comunque messo assieme un tabellino di tutto rispetto, con nove successi e solo due KO fissati. Sono altri obbiettivi e statistiche per Perugia, che invece vuole almeno scampare dal titolo di fanalino di coda del campionato. Le umbre di Mazzanti infatti su 11 match disputati hanno collezionato appena 9 punti con tre successi e ben otto sconfitte: troppo poco per un club che ha tutte le carte per collocarsi almeno a metà classifica, nel turno di ritorno.

