Diretta/ Perugia Padova (Serie C) streaming video e tv: big match!

DIRETTA PERUGIA PADOVA: SFIDA D’ALTRA CATEGORIA!

Perugia Padova, diretta dal signor Marcenaro di Genova, mercoledì 11 novembre 2020 alle ore 17.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata nel girone B del campionato di Serie C, che si disputerà in un turno infrasettimanale. Vero e proprio big match di giornata con la capolista che andrà a far visita ai Grifoni, che dopo un inizio di campionato molto difficile hanno prepotentemente ripreso la strada verso l’alta classifica. Padova vincente anche nell’ultima sfida interna contro la Virtus Verona, un 2-0 che ha permesso ai Biancoscudati di portarsi a +3 dal gruppo delle seconde composto da Feralpisalò, Carpi e proprio Perugia. Gli umbri dopo quattro vittorie consecutive hanno dovuto rallentare pareggiando 1-1 a San Benedetto del Tronto, comunque un buon punto esterno su un campo sempre difficile e un risultato che ha dato continuità al cammino degli uomini di mister Caserta. Che ora però, al cospetto della capolista, dovranno dimostrare di poter davvero aspirare all’immediato ritorno in cadetteria, dopo l’amara retrocessione della scorsa stagione.

DIRETTA PERUGIA PADOVA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Padova sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PADOVA

Le probabili formazioni di Perugia Padova, sfida che andrà in scena presso lo stadio Renato Curi di Perugia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Fabio Caserta con un 3-5-2: Fulignati; Rosi, Sgarbi, Monaco; Cancellotti, Sounas, Moscati, Dragomir, Favalli; Melchiorri, Murano. Gli ospiti guidati in panchina da Andrea Mandorlini schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-3 come modulo di partenza: Vannucchi; Germano, Andelkovic, Gasbarro, Curcio; Della Latta, Hallfredsson, Ronaldo; Jelenic, Nicastro, Bifulco.

QUOTE E PRONOSTICO

Ecco le quote relative alle scommesse sulla sfida di Serie C tra Perugia e Padova offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria casalinga col segno 1 viene fissata ad una quota di 2.30, per il segno X con l’eventuale pareggio tra le due formazioni la scommessa paga 3.15 volte la posta scommessa, mentre in successo fuori casa con il segno 2 viene proposto a una quota di 2.95.



