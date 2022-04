DIRETTA/ Perugia Parma video streaming tv: la storia di una partita “nobile”

DIRETTA PERUGIA PARMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Perugia Parma ci offrirà questa sera una partita dalla tradizione molto interessante, spesso anche in Serie A. Infatti, degli ultimi dieci precedenti ufficiali giocati dal mese di febbraio 2001 in poi, sette sono stati nel massimo campionato e appena tre in Serie B: il bilancio è di quattro vittorie per il Parma (tutte in Serie A) a fronte di altrettanti pareggi e appena due successi per il Perugia, però entrambe ottenute in Umbria.

Adesso c’è una striscia aperta di due pareggi consecutivi, compresa naturalmente la partita d’andata del campionato in corso, terminata allo stadio Ennio Tardini domenica 12 dicembre scorso con un pareggio per 1-1. Un dato molto interessante riguarda i nove precedenti in Serie B: si contano infatti ben sei pareggi più tre vittorie per il Perugia, di conseguenza il Parma nel campionato cadetto non ha mai vinto nella storia contro gli avversari umbri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PERUGIA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

PERUGIA PARMA: SFIDA COMBATTUTA!

La diretta di Perugia Parma chiuderà la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B. Le due squadre scenderanno in campo lunedì 25 aprile alle ore 20.45 allo Stadio Renato Curi. La partita vale tanto per i padroni di casa, che si ritrovano a -3 dalla zona play-off e devono dare il tutto per tutto per provare a partecipare alla prossima fase della stagione. Gli ospiti, al contrario, non hanno più ambizioni. I gialloblù occupano infatti il tredicesimo posto, fuori dai radar sia dal basso sia dall’alto.

Gli ultimi risultati rispecchiano le ambizioni delle due squadre. I Grifoni sono reduci dalla vittoria contro il Vicenza, arrivata dopo una serie di pareggi. I crociati, invece, di recente hanno ottenuto due sconfitte contro Brescia e Ascoli. Da un lato, dunque, si cerca continuità, dall’altro lato si cerca riscatto. L’agonismo sul campo non mancherà in occasione del monday night cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PARMA

Le probabili formazioni di Perugia Parma danno mostra di qualche assenza. I padroni di casa infatti dovranno fare a meno degli squalificati De Luca e Matos, nonché degli infortunati Angella e Sgarbi. Il tecnico Massimiliano Alvini ha chiamato a rapporto per questo motivo alcuni giovani. L’undici titolare, dunque, dovrebbe essere un 3-4-2-1 così strutturato: Chichizola; Dell’Orco, Curado, Rosi; Lisi, Serge, Burrai; Kouan, D’Urso, Olivieri. Gli ospiti invece non avranno a disposizione lo squalificato Larangeira. Per il resto il tecnico Beppe Iachini dovrebbe schierarsi a specchio con un 3-4-1-2 così strutturato: Turk; Circati, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Bernabe Garcia, Juric, Man; Vazquez; Pandev, Benedyczak.

QUOTE PERUGIA PARMA

Le quote di Perugia Parma, offerte dall’agenzia di scommesse Snai, danno per favorito il Grifone. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 1,90. Il pareggio, con il segno X, si trova invece a 3,35. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è infine fissato a 4,25.











