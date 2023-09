DIRETTA PERUGIA PESCARA/ Video streaming tv: tra i precedenti il playout in B (Serie C, 10 settembre 2023)

DIRETTA PERUGIA PESCARA: I TESTA A TESTA

Il precedente più recente e intrigante di Perugia Pescara è chiaramente il playout per evitare la retrocessione in Serie C nel 2020: doppio 2-1 interno, ai rigori a salvarsi era stato il Delfino che però l’anno dopo era finito comunque in terza divisione, e siccome il Perugia aveva ottenuto la promozione le due squadre non si sono più incrociate. Lo hanno fatto per parecchio tempo in Serie B: dieci sfide (playout compreso) tra il settembre 2015 e appunto tre anni fa, con cinque vittorie del Perugia (bisogna contare anche quella nello spareggio per non retrocedere) e tre del Pescara, mentre i pareggi sono due ed entrambi allo stadio Adriatico.

Diretta/ Pescara Juventus U23 (risultato finale 3-1): 3 punti per il Delfino!

Il Perugia non batte il Pescara al Renato Curi dal già due volte citato 2-1: reti di Christian Kouan e Federico Melchiorri con rimonta dopo il gol di Manuel Pucciarelli. Per trovare l’ultima affermazione esterna del Delfino dobbiamo tornare al gennaio 2016: in quel campionato cadetto gli abruzzesi avevano battuto due volte il Grifone e qui al Curi lo avevano fatto con un roboante 4-0. La squadra allenata da Massimo Oddo avrebbe ottenuto la promozione in Serie A: dopo l’autorete di Marco Rossi aveva trovato una doppietta Gianluca Lapadula, capocannoniere di quella Serie B, con in mezzo il timbro di Ahmad Benali. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Lucchese Perugia (risultato finale 0-0): Chiorra salva i suoi! (Serie C, 1 settembre 2023)

PERUGIA PESCARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Pescara sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Pescara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERUGIA PESCARA: SFIDA DA PROMOZIONE!

Perugia Pescara, in diretta domenica 10 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Curi di Pescara, sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato di Serie C. Il Perugia ha iniziato la stagione con un solo punto, ottenuto nel pareggio 0-0 contro la Lucchese nella prima giornata di campionato. La squadra, guidata dall’allenatore Francesco Baldini, ha l’obiettivo di ritornare in Serie B il più presto possibile dopo la retrocessione della scorsa stagione. Per cercare di raggiungere questo obiettivo, il Perugia punta sulle reti di Cudrig, che è stato acquisito in prestito dalla Juventus Next Gen.

DIRETTA/ Reggiana Pescara (Risultato finale 6-2): Nesta travolge Zeman e passa il turno

Dall’altra parte, il Pescara ha iniziato la stagione con grande convinzione, sconfiggendo la Juventus Next Gen 3-1 nella partita inaugurale. La squadra abruzzese ha chiuso la partita nel primo tempo grazie alla doppietta di Cuppone e alla rete di Accornero. Il leggendario allenatore Zeman, tornato alla guida del club lo scorso febbraio per la terza volta in carriera, ha l’obiettivo di riportare il Pescara in Serie B, dopo essere stato vicino alla promozione la scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PESCARA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Pescara, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Francesco Baldini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Acella, Bartolomei, Iannoni; Matos, Cudrig, Lisi. Risponderà il Pescara allenato da Francesco Modesto con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Plizzari; Milani, Mesik, Brosco, Pierno; Squizzato, Dagasso, Manu; Accornero, Cuppone, Cangiano.

PERUGIA PESCARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Pescara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Pescara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA