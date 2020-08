Diretta Perugia Pescara/ Streaming video tv: chi si salva? (playout Serie B)

Perugia Pescara, in diretta dallo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, si gioca alle ore 21.00 di questa sera, venerdì 14 agosto 2020, come ritorno dei playout di Serie B. Di conseguenza la posta in palio nella diretta di Perugia Pescara è altissima: la salvezza oppure la retrocessione in Serie C. Ricordiamo che lunedì sera nella partita d’andata a Pescara si sono imposti per 2-1 i padroni di casa abruzzesi e ricordiamo anche una particolarità del regolamento, dovuto al fatto che Perugia e Pescara hanno terminato appaiate a 45 punti in classifica: gli umbri sono davanti per il migliore risultato nello scontro diretto e di conseguenza giocano oggi il ritorno in casa, tuttavia in caso di parità al termine dei 180 minuti si dovranno disputare tempi supplementari ede eventuali calci di rigore. Tutto questo considerato, ecco che il Pescara si salva in caso di vittoria o pareggio, il Perugia ha invece bisogno di una vittoria con due gol di scarto mentre un successo umbro ma con una sola rete di differenza (con qualsiasi punteggio, non vale la regola dei gol in trasferta) manderebbe il playout ai supplementari.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA PESCARA

La diretta tv di Perugia Pescara sarà garantita sul canale 209 della piattaforma satellitare (Dazn 1) a quegli abbonati Sky che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, Pescara Perugia sarà visibile solamente in diretta streaming video per gli abbonati Dazn, che già da due anni è il punto di riferimento principale per l’intero campionato di Serie B, naturalmente playoff e playout compresi.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PESCARA

Proviamo adesso naturalmente a scoprire anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per Perugia Pescara. I padroni di casa umbri allenati da Oddo dovrebbero proporre il 4-3-3 con i seguenti possibili titolari: in porta Vicario; difesa a quattro composta da Rosi, Gyomber, Sgarbi e Nzita; nel terzetto di centrocampo Falzerano, Carraro e Kouan, infine il tridente d’attacco che dovrebbe essere formato da Mazzocchi, Falcinelli e Capone. Stesso modulo 4-3-3 anche per il Pescara di Sottil, che dovrebbe mandare in campo dal primo minuto: in porta Fiorillo; davanti a lui i difensori Zappa, Campagnaro, Scognamiglio e Masciangelo; a centrocasmpo ecco invece il terzetto con presumibilmente Memushaj, Palmiero e Busellato; infine in attacco dovremmo vedere titolari Galano, Pucciarelli e Maniero.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine un accenno anche al pronostico su Perugia Pescara, basato sulle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa umbri partono favoriti per la vittoria e il segno 1 è di conseguenza quotato a 2,35, mentre poi si sale a quota 3,00 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3,25 volte la posta in palio in caso di segno 2, per chi avrà creduto nel successo del Pescara.



