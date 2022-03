DIRETTA/ Perugia Piacenza video streaming Rai: dominio umbro nei precedenti

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: I TESTA A TESTA

Abbiamo presentato la diretta di Perugia Piacenza come un match a senso unico, e anche il quadro dei precedenti tra queste due squadre tira in questa direzione. La semifinale di Coppa Italia 2022 sarà il settimo confronto: fino a questo momento ha sempre vinto Perugia, che ha ottenuto 3 successi al Pala Barton e tre in trasferta, lasciando per strada appena tre set. Il contesto è sempre stato quello della regular season di SuperLega, dunque la semifinale di Coppa Italia rappresenta in questo senso una piacevole novità; quest’anno Perugia ha vinto 3-0 in trasferta la partita di andata e 3-1 in casa quella di ritorno, mentre nelle stagioni precedenti i set persi sono arrivati in casa e fuori casa.

Insomma: se vuole arrivare a giocarsi la finale di Coppa Italia la Gas Sales dovrà fare ben più di quanto sia abituata a fare, non per demeriti propri ma perché la diretta di Perugia Piacenza ha un quadro netto sotto tutti i punti di vista, ed è fin troppo chiaro quale sia la squadra favorita per la vittoria qui alla Unipol Arena. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PERUGIA PIACENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

La diretta tv di Perugia Piacenza verrà trasmessa su Rai Sport e il canale “gemello” Rai Sport +: entrambi disponibili in alta definizione, copriranno l’intera programmazione della Final Four di Coppa Italia e dunque il weekend di volley sarà un appuntamento in chiaro per tutti, sui canali 57 e 58 del vostro telecomando. Ricordiamo anche che in assenza di un televisore questo match sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile tramite il sito o l’app ufficiali di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

LA PRIMA SEMIFINALE!

Perugia Piacenza, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, si gioca alle ore 15:15 di sabato 5 marzo: è la prima semifinale di Coppa Italia 2022 di volley, la Final Four va in scena nella stessa location nello spazio di due giorni e dunque sarà interessante scoprire cosa succederà in questa prima semifinale, che appare sostanzialmente sbilanciata. La Sir Safety ci arriva grazie alla vittoria su Padova nel quarto di finale che è stato giocato a gennaio, e sta anche dominando la classifica di SuperLega (al netto dei recuperi che spettano a Civitanova, ma resterebbe comunque al comando).

La Gas Sales invece ha fatto il colpo grosso vincendo sul campo di Modena, ha così guadagnato l’accesso alla semifinale ma, con 33 punti in meno in campionato (una partita in meno, che fa poca differenza) è chiaro che il contesto sia quello di un match ampiamente indirizzato, pur se gli emiliani – reduci dal ko contro Trento – se la possono giocare in gara secca. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Perugia Piacenza; aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi che riguardano la prima semifinale di Coppa Italia.

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Perugia Piacenza: la partita come detto potrebbe essere a senso unico, del resto la Sir Safety di Nikola Grbic sta volando in tutte le competizioni e oltre al primo posto in campionato ha già ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, vincendo tutte le partite del girone senza lasciare per strada nemmeno un set. A proposito: Perugia avrebbe dovuto incrociare lo Zenit San Pietroburgo nei quarti, ma la CEV ha deciso per l’esclusione delle squadre russe (a seguito dell’invasione dell’Ucraina).

Questo dunque ci dice che la Sir Safety ha già guadagnato l’accesso automatico in semifinale, cosa accaduta anche ai campioni in carica dello Zaksa. Piacenza una Coppa Italia l’ha già vinta, quella di Serie A2 nel 2019 che ha preceduto la promozione; nella sua seconda stagione nel massimo campionato la You Energy ha conquistato l’accesso ai playoff e ora si sta ripetendo, nel frattempo potrebbe togliersi la soddisfazione di volare in finale di Coppa Italia battendo la corazzata Perugia ma vedremo quello che succederà in campo…



