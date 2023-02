Diretta Perugia Piacenza/ Streaming video Rai, umbri favoriti (Coppa Italia)

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: SEMIFINALE COPPA ITALIA 2023!

Perugia Piacenza, in diretta dal Palazzo dello Sport di Roma che è sede della Final Four, sarà la prima semifinale della Coppa Italia 2023 di volley maschile, con fischio d’inizio fissato per le ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 25 febbraio. Naturalmente gli umbri sono i favoriti d’obbligo nella diretta di Perugia Piacenza, perché il cammino della Sir Safety Susa Perugia finora è stato perfetto in tutte le competizioni e allora la Gas Sales Bluenergy Piacenza avrà il compito di cercare quella che sarebbe una vera e propria impresa sportiva in caso di successo degli emiliani.

La diretta di Perugia Piacenza sarà la prima semifinale di Coppa Italia (esattamente come l’anno scorso) in base naturalmente all’esito dei quarti di finale, che avevano visto gli umbri battere con un netto 3-0 Cisterna, mentre gli emiliani avevano vinto per 2-3 una dura battaglia in casa di Verona per conquistare il posto nelle Final Four e avere l’onore di affrontare Perugia, avendo onestamente poco o nulla da perdere – forse unico “vantaggio” nell’incrocio con la Sir Safety. Sarà tutto scontato oppure ci potrebbero essere sorprese nella diretta di Perugia Piacenza?

PERUGIA PIACENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Piacenza sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), perché la copertura sulla Rai sarà totale per questa Final Four della Coppa Italia di volley maschile. Di conseguenza, la diretta streaming video di Perugia Piacenza sarà garantita per tutti tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA PERUGIA PIACENZA: RISULTATO E CONTESTO

In base a quanto abbiamo già detto, ecco che la diretta di Perugia Piacenza vedrà sotto i riflettori soprattutto i grandi favoriti umbri, per la Sir Safety Susa ci limitiamo a dare i numeri senza troppi commenti, tanto sono eloquenti i dati: in campionato sono venti vittorie su altrettante partite giocate, con un solo punto lasciato per strada in occasione dell’unico tie-break (comunque vinto), con 20 punti di vantaggio sulla seconda e primo posto matematicamente certo già da diverse settimane. Si aggiungano il primato nel girone di Champions League con sei vittorie su altrettante partite, naturalmente la qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e le vittorie nelle due competizioni che sono già state completate negli scorsi mesi, cioè la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club: finora Perugia in stagione ha sempre e solo vinto, in tutte le competizioni…

Piacenza ci proverà, sapendo che una sconfitta sarebbe “fisiologica” mentre una vittoria sarebbe un’impresa da ricordare per la Gas Sales Bluenergy, che dunque avrà pochissima pressione sulle sue spalle. La differenza tecnica tuttavia è netta, come indicano i ben 28 punti di distacco nella classifica della Superlega. In campionato infatti Piacenza occupa il sesto posto con dieci vittorie e altrettante sconfitte, il posto nei playoff è ormai garantito ma oggi servirebbe l’impresa. Possibile o meno, ce lo dirà la diretta di Perugia Piacenza…











