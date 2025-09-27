Diretta Perugia Pianese streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.

DIRETTA PERUGIA PIANESE (RISULTATO 0-0): E’ INIZIATO IL MATCH

In Umbria la partita fra Perugia e Pianese è iniziata da una quindicina di minuti ed il risultato è di 0 a 0. In avvio di primo tempo i padroni di casa si propongono in zona offensiva proprio al 15′ con un colpo di testa centrale di Montevago parato da Filippis. Le formazioni ufficiali: PERUGIA (3-5-2) – Gemello; Megelaitis, Tozzuolo, Dell’Orco; Calapai, Giunti, Torrasi, Tumbarello, Giraudo; Montevago, Kanoute. All. Ortolani (Braglia squalificato). PIANESE (3-5-2) – Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Peli, M. Bertini, Simeoni, Proietto, Coccia; Martey, Bellini. All. Birindelli. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE PERUGIA PIANESE

Con la diretta Perugia Pianese saremo come di base sui canali tv di Sky Sport, è un appuntamento per gli abbonati così come quello della diretta streaming video, affidata a Now Tv.

SI GIOCA!

Prendiamo la lavagna perché siamo arrivati all’angolo delle statistiche per la diretta di Perugia Pianese, uno dei match più interessanti di questo turno di Serie C. Il nostro obiettivo è capire tramite i dati chi riuscirà a portare a casa i tre punti, grazie ai trend che vedremo proprio in questo aggiornamento. Il Perugia arriva con numeri da squadra solida e in fiducia: xG medio di 1.50, sette tiri nello specchio a partita e una percentuale di realizzazione del 17%. La Pianese, al contrario, ha una produzione offensiva più limitata (xG 0.95, quattro tiri in porta e un’efficacia dell’11%), ma compensa con tanta corsa: percorre in media 112 km a gara, due in più rispetto ai biancorossi.

Sui calci piazzati la differenza è evidente: il Perugia batte oltre sei corner a partita, la Pianese appena tre. Numeri che indicano un pronostico favorevole agli umbri, anche se la compattezza e l’aggressività dei toscani possono creare insidie. Interessante non c’è che dire, adesso via al commento live della diretta di Perugia Pianese, il fischio di inizio sta per arrivare, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

GRIFONE A PICCO!

Siamo alla presentazione della diretta Perugia Pianese, una partita che avrà il suo calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 27 settembre nella settima giornata del girone B di Serie C 2025-2026. Lo diciamo subito: il match è delicatissimo, parliamo infatti di due squadre che stanno decisamente facendo fatica.

A stupire in negativo è soprattutto il Perugia, che avrebbe le armi per fare una corsa di ben altra graduatoria e invece come l’anno scorso sta affondando: sconfitto in casa dalla Sambenedettese, ha incassato il terzo ko stagionale e non ha ancora vinto, per ora è stato decisamente negativo l’esordio di Piero Braglia in panchina.

Rendimento simile per la Pianese, che ha realizzato solo 5 gol ma se non altro si è tolta la soddisfazione di vincere sul campo della Torres; cambia poco al momento, se non che la classifica è migliore rispetto a quella del Grifone e che dunque la pressione sia in qualche modo minore, anche se comunque esistente.

Non sappiamo cosa aspettarci nella diretta Perugia Pianese, è chiaro che un’altra sconfitta per gli umbri sarebbe davvero difficile da assorbire ma d’altro canto una vittoria potrebbe essere determinante nell’iniziare tutto un altro campionato, affidiamoci intanto alle scelte di campo leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PIANESE

Per quanto riguarda la diretta Perugia Pianese vediamo che Braglia imposta il suo Grifone con il 4-2-3-1, con il ballottaggio aperto tra Ogunseye e Montevago davanti e Matos che dovrebbe avere la maglia da trequartista centrale tra Mamadou Kanoute e Bacchin, in mezzo può cambiare qualcosa con Megelaitis e Giunti che sono insidiati sicuramente da Tumbarello e forse anche da Joselito, per il momento sono ben poche le certezze di questa squadra e quindi può valere tutto. Anche in difesa, dove Nwanege può fare il centrale; in porta va Gemello, Calapai a destra e uno tra Yabre e Giraudo agirà a sinistra.

La Pianese di Alessandro Birindelli sarà senza Ercolani, a prenderne il posto in mezzo alla difesa può essere Martey che si adatta a giocare sulla linea con Masetti e Gorelli, in porta abbiamo Filippis e poi ecco due esterni come Chesti a destra e, favorito su Sussi, Coccia che agisce sull’altro versante, dando una mano a un reparto di mezzo nel quale Simeoni, Tirelli e Bertini sono in vantaggio su Proietto e Jasharovski. Andiamo poi all’attacco: Bellini è l’unico con almeno due gol in campionato e dovrebbe esserci, poi ballottaggio quasi alla pari, potremmo dire così, tra Peli e Ongaro.