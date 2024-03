DIRETTA/ Perugia Pineto video streaming tv: che cosa era successo all’andata? (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA PERUGIA PINETO: I TESTA A TESTA

Ormai la diretta di Perugia Pineto è dietro l’angolo e noi dobbiamo fare un breve approfondimento sulla storia di questa partita. Breve per davvero: l’unico incrocio tra queste due squadre risale infatti allo scorso 18 novembre nell’andata di questo girone B di Serie C. La curiosità? Gli allenatori non erano gli stessi di oggi: al Renato Curi si sfidano Alessandro Formisano e Roberto Beni, al Mimmo Pavone e Alessandro Mariani invece Daniele Amaolo era ancora il tecnico del Pineto mentre Francesco Baldini sedeva sulla panchina del Perugia, poi entrambi sono stati esonerati e dunque avremo una novità per quanto riguarda gli allenatori, che sono al primo incrocio tra loro.

Il match di andata era comunque terminato in parità, ed era stato una beffa per il Perugia: poco dopo la mezz’ora Alessandro Seghetti aveva portato in vantaggio il Grifone e sembrava fatta per un’importante vittoria esterna, ma al 93’ Diego Gambale aveva trovato il guizzo giusto per regalare al Pineto un pareggio molto prezioso soprattutto per il morale. Adesso vedremo cosa succederà in questa diretta di Perugia Pineto, per gli umbri la corsa alla promozione diretta si è esaurita tempo fa ma bisogna andare a prendersi la qualificazione alla fase finale dei playoff, gli abruzzesi invece corrono per una post season che sarebbe un grande traguardo. (agg. di Claudio Franceschini)

PERUGIA PINETO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Perugia Pineto sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Pineto e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Perugia Pineto, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. Il Pineto si trova di fronte a una sfida cruciale nella trentatreesima giornata contro il Perugia, con l’obiettivo di garantirsi la salvezza. Dopo una serie di risultati negativi e l’ultimo ko interno contro l’Arezzo, la squadra teramana è scivolata fuori dalla zona play off e non vince una partita da oltre un mese.

Ottenere una vittoria contro il Perugia sarà tutt’altro che facile, considerando che la squadra umbra è in lotta per un posto tra le prime tre posizioni e ha perso solo una volta nelle ultime cinque partite. Il Pineto dovrà compiere uno sforzo straordinario per ottenere la salvezza, che è stato l’obiettivo principale fin dall’inizio della stagione, gli umbri puntano a consolidare la terza posizione dopo aver vinto il derby in casa del Gubbio.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PINETO

Le probabili formazioni della diretta Perugia Pineto, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Abibi; Mezzoni, Lewis, Vuikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Lisi; Seghetti, Sylla. Risponderà il Pineto allenato da Roberto Beni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Tonti; De Santis S., Ingrosso, Villa Baggi; Sannipoli, Lombardi, Germinario; Teraschi, Gambale, Njambe.

PERUGIA PINETO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Pineto ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.55, mentre l'eventuale successo del Pineto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











