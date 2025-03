DIRETTA PERUGIA PINETO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Arriva il momento delle statistiche per la diretta di Perugia Pineto, la rubrica che cerca di andare a fondo con i dati per capire che tipo di partita andremo a vedere nei prossimi minuti in termini di trend sul campo da gioco, senza contare che avremo anche l’occasione per capire la favorita da un punto di vista scientifico. Iniziamo dai padroni di casa, squadra che gioca con un baricentro basso a circa 22 metri dalla porta. Questo farebbe pensare ad una difesa solida, invece il Perugia subisce nelle ultime cinque partite almeno 1,4 reti per partita. Soprattutto su errori in fase di impostazione.

Questo li lega al Pineto, che invece ha un gioco più propositivo con 340 passaggi completati nei novanta minuti, ma subiscono il 17% delle proprie reti proprio da errori in fase di impostazione. Sarà interessante vedere chi potrebbe avere la meglio visto che il Pineto non riesce ad andare oltre il pareggio nel 50% delle gare a cui prende parte, sarà cosi anche oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Perugia Pineto con l’inizio del commento live. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA PERUGIA PINETO, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Perugia Pineto? Allora dovrete abbonarvi al pacchetto Calcio di Sky Sport. Se preferite invece la diretta streaming allora scaricatevi l’applicazione di Sky Go, visibile su tutti i dispositivi mobili.

SETTIMANE POSITIVE

Si affrontano in questa 34esima giornata di campionato due delle migliori quattro squadre di queste ultime settimane. La diretta Perugia Pineto, in programma venerdì 28 marzo 2025 alle ore 20:30, è sicuramente tra le più interessanti di questo turno. Il Perugia è reduce dal derby contro la Ternana terminato senza reti e che ha interrotto la striscia di due vittorie consecutive con Torres e Legnago Salus, rispettivamente 1-0 e 2-1. L’ultima sconfitta è di fine febbraio con l’Entella.

Il Pineto ha vinto invece la scorsa settimana nel match casalingo con la Spal, riscattando il pareggio sul campo del Carpi. Precedentemente eran arrivati tre successi di fila contro Campobasso, Ascoli e Milan Futuro.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PINETO

Il Perugia giocherà con il modulo 3-5-2: Gemello a difendere i pali, aiutato da Leo, Angella e Amoran. A centrocampo, da destra verso sinistra, Ciasco, Yabre, Giunti, Joselito e Giraudo. In attacco Matos insieme a Marconi.

Il Pineto invece predilige l’assetto tattico 4-3-3. In porta Tonti, difeso dal quartetto difensivo Baggi, De Santis, Ingrosso e Borsoi. Nella zona nevralgica del campo ecco Pellegrino, Amadio e Schirone mentre davanti Chakir, Gambale e Bruzzaniti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA PINETO

Il Perugia è dato come squadra favorita a 1.76 con il pareggio a 3.45 mentre il 2 fisso per il Pineto a 4.30. Il Gol è offerto a 1.90 con No Gol a 1.77.