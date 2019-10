Diretta Perugia Pisa/ Streaming video Rai: anticipo intrigante al Curi (Serie B)

Perugia Pisa è in diretta dallo stadio Renato Curi, alle ore 21:00 di venerdì 4 ottobre: si tratta dell’anticipo nella settima giornata del campionato di Serie B 2019-2020. Sfida di alta classifica, ma tra due squadre che sono reduci da risultati poco brillanti: il Grifone infatti ha perso la prima partita del suo campionato a Empoli, e lo ha fatto in maniera netta cadendo contro una rivale diretta per la promozione. Gli umbri rischiano ancora una volta di rimanere a metà del guado, cioè una squadra da playoff ma non in grado di fare il salto di qualità; il neopromosso Pisa è partito benissimo ma nel primo turno infrasettimanale ha perso in maniera clamorosamente beffarda proprio contro gli azzurri di Toscana, poi ha raccolto un punto in casa del Venezia non riuscendo a ripartire. Due squadre che dunque vanno a caccia di riscatto: sarà interessante scoprire quale delle due lo troverà eventualmente oggi, noi aspettiamo la diretta di Perugia Pisa e intanto valutiamo in maniera più approfondita le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

La diretta tv di Perugia Pisa, trattandosi dell’anticipo di Serie B, sarà su Rai Sport e Rai Sport + e dunque in chiaro per tutti: come sempre ci sarà l’alternativa del sito ufficiale www.raiplay.it per seguire questa partita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ma va anche ricordato che il campionato cadetto è comunque trasmesso dalla piattaforma DAZN, dunque è aperta agli abbonati la soluzione in diretta streaming video oppure, per i clienti Sky, anche sul nuovo canale DAZN1 che trovate al numero 209 del vostro decoder. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Massimo Oddo continua a puntare sull’albero di Natale in Perugia Pisa: questa volta però potrebbe rimanere fuori Buonaiuto per favorire l’ingresso di Capone, oppure il numero 11 potrebbe giocare da mezzala (sostituendo Balic, con Dragomir schierato da regista e la conferma di Kouan) in modo da avere comunque in campo anche lui insieme a Falcinelli, mentre Iemmello dovrebbe essere ragionevolmente la prima punta. Scalpitano anche Falzerano e Paolo Fernandes per la mediana, in difesa Sgarbi e Gyomber si piazzano davanti a Vicario con Mazzocchi e Di Chiara che faranno i terzini. Nel Pisa è squalificato Simone Benedetti, dunque Luca D’Angelo potrebbe tornare ad arretrare De Vitis in difesa al fianco di Aya, con Birindelli (o Belli) e Lisi sulle corsie. Gori il portiere; a centrocampo Gucher reclama spazio se il già citato De Vitis dovesse cambiare posizione, Varnier in mezzo a fare da regista con Verna che viene insidiato da Marin e Izzillo, cerca posto Siega che potrebbe fare il trequartista a supporto degli attaccanti, ancora una volta Marconi e Masucci.

Per Perugia Pisa le quote che sono state fornite dall’agenzia di scommesse Snai indicano nel Grifone la squadra favorita: il segno 1 per la sua vittoria vale infatti 1,90 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 4,25 volte la puntata che accompagna il segno 2, da giocare qualora vogliate puntare sul successo esterno del Pisa. Per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 3,30 volte la cifra investita con questo bookmaker.



