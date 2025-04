DIRETTA PERUGIA PONTEDERA (RISULTATO FINALE 3-0): TRE PUNTI AGLI UMBRI

La prim parte del secondo tempo, di fatto, regala un Pontedera più volenteroso a cercare il gol. Al 67′, infatti, Albertoni deve rispondere presente sulla conclusione tentata da Pietra. Una volta scampato il pericolo, di fatto il Perugia riesce ad andare sul doppio vantaggio grazie al tiro di Montevago.

Quest’ultimo, di fatto, non è assolutamente contento del gol appena siglato. Basta pensare che, appena tre minuti dopo, l’attaccante del Perugia riesce a calare il tris. Dopo il secondo gol di Montevago, dunque, il match tra la squadra umbra ed il Pontedera si chiude definitivamente sul risultato di 3-0 (Agg.WIlliam Scuotto).

DOVE VEDERE DIRETTA PERUGIA PONTEDERA, STREAMING VIDEO

Per assistere da casa alla diretta Perugia Pontedera basterà collegarsi a Sky, se invece volete vedere dal telefonino la diretta streaming video potete usare l’app. di Sky Goi.

DIRETTA PERUGIA PONTEDERA (RISULTATO 1-0): GOL DI KANOUTE’

La gara dello Stadio Renato Curi, di fatto, vede subito l’ottimo inizio dei padroni di casa. Il Perugia, infatti, riesce a passare in vantaggio al 7′ con Kanoutè, bravissimo a sfuttare al meglio l’errore in uscita di Vitali. Dopo che ha saputo slboccare la gara, di fatto, il team umbro arretra il proprio baricentro.

Il Pontedera, infatti, riesce ad imbastire qualche azione, anche se non riesce ad essere realmente pericoloso. Italeng riesce ad incutere un po’ di timore nella difesa umbra, ma il risultato resta ferma sull’1-0. La prima frazione di gara, dunque, si chiude con la parata in due tempi di Vivocli sul piazzato di Joselito. (Agg.William Scuotto).

DIRETTA PERUGIA PONTEDERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche statistica prima di immergerci nel fischio iniziale della diretta Perugia Pontedera, due squadre che potrebbero davvero regalare spettacolo a giudicare dai numeri che abbiamo scelto di analizzare. Dopotutto questa rubrica serve molto anche per capire i trend che verranno portati sul rettangolo verde, non solo per capire chi tra le due sarà la favorita per la vittoria finale. Partiamo dai toscani, squadra che punta molto sulla corsa come mostrato dai 9,7km percorsi di media da ogni giocatore di movimento, a questo va abbinato anche una difesa alta a 28 metri dalla porta proprio per aggredire gli avversari.

Però bisogna fare anche i conti con il 18% di reti che arrivano dopo un contropiede a sfavore, il che fa capire che il Rimini con la sua posizione bassa potrà dare filo da torcere ai toscani. Dopotutto la difesa bassa serve per costruire l’azione con passaggi precisi come mostra il dato sui 400 passaggi portati a casa in media dai romagnoli, che su questo sono i migliori del girone B di questa Serie C. Chi vincerà? (agg. Gianmarco Mannara)

UMBRI SENZA OBIETTIVI

Una partita che conta qualcosa solo per la squadra ospite in questa diretta Perugia Pontedera. La partita andrà in scena domenica 27 aprile 2025 alle ore 16:30 ed è fondamentale per la qualificazione ai playoff del Pontedera. Il Perugia infatti è sia fuori dalla zona playoff che dalla lotta per non retrocedere dunque si appresta solamente a rendere meno amara la stagione. L’ultima vittoria è quella del 28 marzo con il Pineto, da lì in poi due sconfitte e un pari.

Il Pontedera invece difende i playoff dato che è decimo a 48 punti e non può permettersi passi falsi. Nessuna sconfitta nelle ultime sei partite con vittorie pesanti come quelle con Pianese, Lucchese e Rimini nell’ultimo turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA PONTEDERA

Il Perugia si disporrà con il 4-3-3 con Gemello tra i pali, protetto da Mezzoni, Riccardi, Amoran e Giraudo a chiudere il reparto. A centrocampo Di Maggio, Joselito e Boh mentre in attacco ci saranno Matos, Montevago e Kanoute.

Il Pontedera invece predilige il modulo 3-4-2-1 con Vivoli tra i pali, difeso da Moretti, Espeche e Martinelli. Sugli esterni Peretta e Migliardi con Guidi e Ladinetti nella zona nevralgica del campo. Scaccabarozzi e Gaddini dietro a Corona.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PERUGIA PONTEDERA

Chi vincerà questa partita? Il Perugia è dato a 2.42, leggermente più basso del 2.55 del 2 fisso per il Pontedera. La X è a 3.20 mentre Gol e No Gol rispettivamente a 1.74 e 1.95.