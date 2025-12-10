Diretta Perugia Praga streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la Champions League di volley.

DIRETTA PERUGIA PRAGA (RISULTATO 3-1): ULTIMO SET

Comincia il quarto set della partita. Semeniuk sbaglia il primo tocco del nuovo quarto di gioco. Kollator continua il momento di forma ma nel mezzo c’è il punto di Cvanciger. 5-4 Perugia. Kollator fa 6-5, Praga che poi sbaglia il servizio con muro di Benda successivo. Time out Praga dopo il 9-6 del Lerugis con Semeniuk scatenato. Ace e poi ecco il sorpasso di Kollator.

Ancora una volta il time out porta bene al Praga che sorpassa il Perugia e fa 9-10. Ecco tutto l’orgoglio del Perugia che trova 4 punti consecutivi e fa 13-10, momento positivo per loro dopo l’ACE di Semeniuk. Solè prima e Kollator dopo per il 18-12. 23-17 per il Perugia che adesso è vicinissima alla vittoria. Errore Praga nel servizio: matchpoint Perugia. Crer accorcia le distanze. Vince il Perugia 25-19. (Marco Genduso)

DIRETTA PERUGIA PRAGA (RISULTATO 2-1): TERZO SET

Perugia vince il secondo set e riporta l’equilibrio con un super Giannelli così come Semeniuk, autore di diversi punti. Ishikawa non sbaglia, poi errore nel servizio per il Praga: 3-1. Parallela di Semeniuk che porta i suoi sempre di più in vantaggio. Questa volta il time out del Praga non ha dato gli esiti del primo set.

Non riesce il muro di Cvanciger e Balaguè. Cvanciger non sbaglia e fa due punti consecutivi. Super Benda prima durante lo scambio e poi direttamente dal servizio: ACE! 21-15 Crosato. 23-17 Diagonale di Cvanciger. Errore Praga. Vince il Perugia il secondo set: al via il quarto tempo. (Marco Genduso)

DIRETTA PERUGIA PRAGA (RISULTATO 1-1): SECONDO SET

Secondo set tra Perugia e Praga. Semeniuk e poi Ishikawa fanno 2-0. Servizio vincente di Semeniuk e poi Kollator sbaglia malamente con il Perugia che è partita benissimo adesso dopo essersi fatta rimontare. Benda sbaglia ed è 6-1. 8-4 adesso con Ace di Kollator. Due muri consecutivi per il Perugia con Semeniuk e Giannelli che stanno giocando una grande partita.

Ancora Semeniuk con un pallonetto decide di portare il +6. Ecco tutta la qualità di Giannelli: ACE ed è 16-9. 20-12 adesso. Giannelli muro e poco prima Ishikawa per il -3 dal punto 25. Perugia vicinissimo a chiudere il secondo set. Si va al terzo set. (Marco Genduso)

DIRETTA PERUGIA PRAGA (RISULTATO 0-1): PRIMO SET

Comincia la sfida tra Perugia e Praga. Comincia bene la squadra di casa ma ecco Kollator che risponde immediatamente con il pareggio. Sia Perugia che Praga sbagliano il servizio. Piccola fuga da parte del Perugia dove il punto del capitano della nazionale Giannelli. La squadra di casa inizia ad inanellare diversi punti con il risultato di 8-4. Kollator accorcia la distanza trovando il quinto. Ma nello scambio successivo mette troppa forza e sbaglia. Pipe di Benda con il risultato adesso di 11-7.

Muro di Kollator che non trova l’esito sperato, la palla va fuori con il punto per il Perugia. Meraviglioso servizio da parte di Cvanciger: primo Ace per lui. Time out chiesto dagli ospiti. Il timeout fa bene con la rimonta con Nikacevic e Banda a trascinare i suoi. Vantaggio Praga che vince il primo set 24-26. (Marco Genduso)

DIRETTA PERUGIA PRAGA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Perugia Praga ci fa compagnia, allora essendo questo l’esordio nella nuova Champions League possiamo ricordare la marcia trionfale dei Block Devils che l’anno scorso ha portato al titolo. Perugia era inserita nel girone D, che aveva vinto senza troppi patemi: cinque vittorie senza cedere alcun set avevano certificato il primo posto in maniera dominante, all’ultima giornata era caduta l’imbattibilità con la sconfitta al tie break – casalinga – contro l’Halkbank che però aveva chiuso con 5 punti in meno (16 contro 11), con Saint-Nazare e Ceske Budejovice, dunque altra avversaria ceca, a chiudere la classifica.

Quindi Perugia subito ai quarti, dove aveva vinto il derby contro Monza con un doppio 3-1; in semifinale i Block Devils si erano poi liberati ancora dello stesso Halkbank che avevano regolato con un 3-0, ed erano dunque arrivati alla finale di Lodz contro i polacchi dello Zawierce. Pur giocando in trasferta l’avevano vinta, spezzando la maledizione: sopra di due set si erano fatti rimontare ma si erano imposti al tie break. Che sia di buon auspicio verso un possibile bis in Champions League: adesso accomodiamoci perché ci siamo davvero, la diretta Perugia Praga prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE LA DIRETTA PERUGIA PRAGA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Perugia Praga saremo soltanto su DAZN, quindi non avremo un consueto appuntamento in tv ma soltanto una diretta streaming video riservata agli abbonati.

PERUGIA PRAGA: L’ESORDIO DEI CAMPIONI!

Finalmente con la diretta Perugia Praga possiamo dare il via al programma della Champions League 2025-2026 di volley maschile: alle ore 20:30 di mercoledì 10 dicembre il PalaEvangelisti ospita l’esordio dei campioni in carica, i Block Devils sono dunque pronti a difendere il titolo dello scorso anno.

Finalmente Perugia ha messo in bacheca il trofeo più ambito: la Champions League era sempre sfuggita per qualche dettaglio più o meno sensibile, ma nella passata stagione la Sir Susa Scai ha fatto pace con la sua “maledizione” continentale e adesso può certamente giocare nel torneo con le briglie più sciolte.

È una Perugia che è partita molto bene anche in SuperLega: al netto di due sconfitte in dodici partite occupa comunque la prima posizione nei confronti di Verona, e nell’ultima giornata ha vinto nettamente a Milano confermando di poter vincere ancora tutto, o almeno di partire per provarci.

Vedremo allora cosa succederà nella diretta Perugia Praga ma, senza voler suonare arroganti o troppo fiduciosi, possiamo senza ombra di dubbio dire che i Block Devils partono con un netto favore nel pronostico e che salvo sorprese dovrebbero condurre in porto quella che sarebbe la prima vittoria in Champions League.

DIRETTA PERUGIA PRAGA: TUTTO FACILE PER GLI UMBRI?

Comincia tra poco la diretta Perugia Praga, naturalmente l’esordio nella nuova edizione di Champions League è sempre speciale e lo è ancora di più se pensiamo che questa sera i Block Devils potranno idealmente festeggiare il titolo vinto lo scorso anno. Perugia è stata inserita nel girone B della competizione: dopo la sfida interna contro Praga andrà a Las Palmas per sfidare gli spagnoli del Guaguas, poi sfida interna abbastanza classica contro Charlottenburg (o Berlino che dir si voglia) per poi ripetere a campi invertiti queste tre partite, la prima fase di Champions League terminerà il 18 febbraio.

Sarà quindi un processo lungo; l’obiettivo per Perugia è naturalmente quello di prendersi il primo posto nel girone e quindi volare direttamente ai quarti di finale, la principale avversaria sarà presumibilmente Berlino ma, come già riferito, è abbastanza chiaro che gli umbri siano nettamente favorito per vincere il raggruppamento ed evitare così brutte sorprese. Intanto accomodiamoci per seguire insieme questa diretta Perugia Praga, e così potremo raccontare di questa prima partita da campioni in carica da parte dei nostri Block Devils in Champions League.