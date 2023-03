Diretta/ Perugia Reggina streaming video tv: amaranto in crisi (Serie B)

DIRETTA PERUGIA REGGINA: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Perugia Reggina, in diretta sabato 11 marzo 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 29^ giornata del campionato di Serie B. Amaranto in crisi dopo l’ultimo ko interno contro il Parma, sesta sconfitta nelle ultime 7 partite di campionato per i calabresi che sembrano ormai irrimediabilmente staccati dalla promozione diretta e dovranno provare a inseguire almeno il consolidamento del piazzamento in zona play off.

Dall’altra parte il Perugia ha raccolto solo un punto nelle ultime 3 partite disputate in campionato, perdendo sul campo del Sudtirol in un impegno difficile, che ha lasciato gli umbri appena un punto sopra la zona play out dopo la recente ripresa. All’andata i Grifoni hanno espugnano il “Granillo” con un rocambolesco 2-3, Reggina vincente nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa del Perugia, 0-2 il 28 ottobre 2021.

PERUGIA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Reggina in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Reggina, match che andrà in scena allo stadio Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Fabrizio Castori schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gori, Sgarbi, Curado, Struna, Casasola, Iannoni, Santoro, Lisi, Kouan, Di Carmine, Olivieri. Risponderà la Reggina allenata da Filippo Inzaghi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Colombi, Pierozzi, Cionek, Strelec, Gagliolo, Fabbian, Majer, Hernani, Di Chiara, Menez, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Perugia Reggina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

