DIRETTA/ Perugia Reggina (risultato 1-1) streaming video tv: Hernani su punizione!

DIRETTA PERUGIA REGGINA (RISULTATO 1-1): HERNANI SU PUNIZIONE!

Inizia il match tra Perugia e Reggina. Casasola ci prova con il sinistro, Colombi para senza problemi. Prova Cancellieri che non centra a porta. Bouah prova la conclusione, Gori la mette in angolo. Di Serio! La sblocca il Perugia! Azione personale del centravanti che con un sinistro a giro supera Colombi. Cionek anticipa Ekong e per poco non provoca l’autogol. Hernani! Pareggia la Reggina su punizione! Grandissimo tiro che scavalca la barriera e supera Gori. Perugia che ora riprende ad attaccare. Termina la prima frazione di gara. (agg. Umberto Tessier)

PERUGIA REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Reggina sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, sui canali di Sky Sport, che garantirà tramite il noto servizio Sky Go anche la diretta streaming video di Perugia Reggina, che con questa modalità sarà visibile anche sulle altre due piattaforme che seguono il campionato di Serie B 2022-2023, cioè naturalmente Dazn e Helbiz.

SI GIOCA!

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Perugia Reggina. Si gioca oltre tre settimane dopo la data prevista, ma ci sono state solamente due giornate nel mezzo, complice la sosta che anche il campionato di Serie B ha osservato durante la finestra dedicata agli impegni delle Nazionali. Ci sarà poi qualche giorno più del solito per preparare la successiva partita, dal momento che la Serie B tornerà in campo nel lunedì di Pasquetta, notizia naturalmente gradita per chi oggi deve affrontare un imprevisto turno infrasettimanale aggiuntivo.

Il Perugia giocherà nuovamente in casa contro il Modena, impegno casalingo anche per la Reggina, in questo caso contro il Venezia. A proposito di partite fissate in date diverse dal solito, ricordiamo che l’ultima giornata di Serie B sarà disputata per intero al venerdì, però in questo caso parliamo già del 19 maggio. Quindi adesso è meglio tornare a pensare alla stretta attualità: le squadre stanno davvero per scendere in campo, diamo spazio alla diretta di Perugia Reggina! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PERUGIA REGGINA: I TESTA A TESTA

Sono stati diversi i testa a testa della diretta di Perugia Reggina, molti di essi disputati in Serie A, in particolar modo all’inizio degli anni 2000. Partiamo però dai più recenti ovvero quelli delle ultime due stagioni di Serie B, tra cui quella attuale dove all’andata il match finì 3-2 per il Perugia: successo esterno firmato Melchiorri (doppietta, uno su rigore) e Di Serio. Risposte, inutili ai fini del risultato essendo già sotto 3-0. di Gori e Fabbian all’80’ e 87′. Fu una grande vittoria per gli umbri, rimasti in dieci al 55′ sul risultato ancora di 1-0.

La scorsa annata invece una vittoria a testa con il 2-0 per la Reggina nel 2021 e il successo perugino del 2021 per 1-0. Negli otto precedenti di Serie A tra il 1999 e il 2004, è avanti il Perugia con quattro vittorie contro l’unica della Reggina datata 2003 per 3-1. Ovviamente le restanti tre partite sono terminate in parità. Questi numeri a favore non sempre hanno sorriso al Perugia, uscito con una sconfitta e due pareggi nelle ultime quattro gare casalinghe contro la Reggina, capace dunque di raccogliere la bellezza di cinque punti nelle sfide del Renato Curi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

PERUGIA REGGINA: SFIDA EQUILIBRATA!

Perugia Reggina, in diretta dallo stadio Renato Curi del capoluogo umbro, si gioca alle ore 20.15 di questa sera, mercoledì 5 aprile 2023, come recupero della ventinovesima giornata di Serie B. Ricordiamo allora innanzitutto che era in programma lo scorso 11 marzo la diretta di Perugia Reggina, tuttavia la partita fu rinviata in seguito alle forti scosse di terremoto dei giorni precedenti in Umbria. La Prefettura decise di rinviare per precauzione la gara a causa delle condizioni dello stadio Curi, che avevano indotto le autorità a rinviare il match, non essendoci stato il tempo utile per approfondire le necessarie verifiche tecniche in termini di sicurezza.

Anche a qualche settimana di distanza, la partita resta delicatissima, dal momento che sia il Perugia sia la Reggina hanno grande bisogno di punti. Per il Perugia l’intero campionato cadetto finora ha riservato più problemi che soddisfazioni e quindi servono punti per avvicinare la salvezza dopo il buon pareggio contro la capolista Frosinone; la Reggina sta meglio grazie a un eccellente inizio campionato che però sembra essere ormai lontanissimo, la sconfitta contro il Genoa è stata la quarta consecutiva e serve una scossa (non letterale, sia chiaro) per non scivolare sempre più in basso. Insomma, questa sera sarà fondamentale scoprire che cosa succederà nella diretta di Perugia Reggina…

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA REGGINA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Perugia Reggina. Come base di partenza, per gli umbri si può pensare a un modulo 3-4-1-2 in cui Rosi, Angella e Struna formino la difesa a tre davanti al portiere Gori; a centrocampo ecco invece Casasola a destra, Capezzi e Santoro nel cuore della mediana, infine Lisi come esterno sinistro; nel reparto offensivo invece ipotizziamo dal primo minuto per il Perugia il trequartista Luperini e le due punte Di Carmine e Matos.

La risposta degli ospiti della Reggina potrebbe invece concretizzarsi nel modulo 3-5-2 e proviamo anche ad ipotizzare questi undici calciatori titolari per i calabresi: Colombi in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Camporese, Cionek e Gagliolo; folta linea a cinque invece a centrocampo, con Bouah, Majer, Crisetig, Hernani e Di Chiara da destra a sinistra; infine, dovrebbero essere Menez e Strelec a formare la coppia titolare d’attacco per la Reggina.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Perugia Reggina in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Il segno 1 in caso di vittoria casalinga degli umbri vale 2,35, mentre il segno X per il pareggio è quotato a 2,90 ed infine il segno 2 varrebbe 3,40 volte la posta in palio in caso di successo esterno da parte della Reggina.











