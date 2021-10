Diretta/ Perugia Reggina streaming video tv: gli amaranto sognano (Serie B)

DIRETTA PERUGIA REGGINA: OCCHIO AGLI OSPITI…

Perugia Reggina, in diretta giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 20.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sognano gli amaranto dopo l’ultima vittoria in casa contro il Parma, la seconda consecutiva che ha permesso alla Reggina di agganciare il gruppo delle terze in classifica a quota 16 punti, a una sola lunghezza dal Brescia secondo. Una continuità di rendimento che finora è stato un fiore all’occhiello per gli uomini allenati da Alfredo Aglietti.

Il Perugia insegue i diretti avversari a 2 lunghezze di distanza, per i Grifoni neopromossi 14 punti sono un eccellente bottino e l’ultimo pari senza reti in casa del Lecce è valso per gli umbri il settimo risultato utile consecutivo, con la squadra di Alvini che si sta rivelando una delle più dure da battere. Le due squadre non si affrontano in campionato al “Curi” addirittura dal 5 ottobre 2003, quando entrambe militavano nel campionato di Serie A. 0-0 il risultato finale.

DIRETTA PERUGIA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della gara Perugia Reggina è affidata come di consueto all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la Serie B è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio. La stessa emittente permette la visione in diretta streaming video dei propri canali attraverso l’applicazione Sky Go. E’ possibile seguire la Serie B anche sulle piattaforme DAZN ed Helbitz, le quali trasmettono in streaming video. Per poter accedere alla diretta è necessario disporre di un dispositivo mobile: tablet, smartphone o PC e di una connessione a internet. E’ possibile fruire dei contenuti delle due piattaforme digitali anche tramite Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA REGGINA

Le probabili formazioni della diretta Perugia Reggina, match che andrà in scena al Renato Curi di Perugia. Per il Perugia, Massimiliano Alvini schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Chichizola; Rosi, Angella, Sgarbi; Falzerano, Burrai, Segre, Lisi; Kouan; Murano, Carretta. Risponderà la Reggina allenato da Alfredo Aglietti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Turati; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti; Hetemaj, Crisetig; Laribi, Cortinovis, Rivas; Galabinov.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo stadio Renato Curi di Perugia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Perugia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Reggina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.40.

