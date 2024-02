Diretta/ Perugia Rimini (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (Serie C, 3 febbraio 2024)

DIRETTA PERUGIA RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Vediamo insieme qualche dato statistico per la diretta di Perugia Rimini, in maniera tale da sottolineare qualche episodio che magari i numeri avevano già predetto: i perugini sembrano essere in un buon momento di forma dopo aver iniziato una striscia positiva di 4 gare senza perdere più di due punti. Inoltre, il 32% dei gol del Perugia sembrano arrivare negli ultimi dieci minuti del primo tempo, dimostrando una certa efficacia nel concludere a rete quando la squadra avversaria pensa già all’intervallo, in questi casi la maggior parte dei gol è arrivata da un’azione cominciata dalla zona centrale del campo.

Per i romagnoli del Rimini invece il momento più caldo del match arriva nei minuti finali, realizzando il 27% dei gol tra il 76° e il 90 giro di orologio. Nel calcio le leggi della matematica però non sono sempre rispettate, quindi aspettiamoci che gli dei del calcio facciano un po’ i beffardi in questa partita. Spostiamo adesso la nostra attenzione alle probabili formazioni, sta per cominciare la diretta di Perugia Rimini! (agg. Gianmarco Mannara)

PERUGIA RIMINI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Perugia Rimini sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, previo l’acquisto di un pacchetto calcio che sblocca i canali dal 201 in poi. Dove la partita infatti verrà trasmessa. In alternativa si potrà gustare questo atteso match sulla piattaforma di streaming online NowTv, con le stesse modalità di acquisto citate prima.

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Perugia Rimini sono stati fin qui ventidue. Perfetta parità per quanto concerne le vittorie con otto successi a testa e sei pareggi, tra cui l’ultimo a settembre del 2023 nel posticipo della quinta giornata concluso 2-2. La gara più recente è invece ovviamente quella d’andata, vinta 1-0 dal Rimini.

Le due squadre si sono affrontate solamente per un’annata in Serie B, la stagione 1981/1982, quando all’andata vinse il Rimini per 2-1 mentre al ritorno il Perugia ebbe la meglio di misura. Il testa a testa è andato anche in scena in Coppa Italia per due volte: la prima nel Girone 1 del 1981 con pareggio per 0-0 mentre la seconda successo del Rimini per 1-0 nel 2004, valida per il Girone 6. Le squadre non sono mai andate oltre i quattro gol segnati complessivamente, come accaduto nel 1965, 1966 e 2023. (aggiornamento di Christian Attanasio)

LA PRESENTAZIONE

Speriamo vivamente che in questo pomeriggio feriale non abbiate preso impegni per la diretta di Perugia Rimini, valida per la 24esima giornata del girone B di Serie C che si va a giocare oggi 3 febbraio allo Stadio Curti. Orario di inizio 18:30, quindi un aperitivo calcistico per palati molto raffinati. Il Perugia arriva a questa partita in uno stato di forma invidiabile, con ben quattro vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro i toscani del Pontedera.

Questo straordinario periodo ha consentito ai padroni di casa di scalare la classifica e occupare attualmente il terzo posto, con i padroni di casa che cercheranno sicuramente di mantenere questa serie positiva e consolidare la propria posizione in graduatoria. Per quanto riguarda gli ospiti invece, il Rimini è all’11º posto e arriva a questa sfida dopo due pareggi consecutivi, uno contro il Pineto e l’altro contro la Juventus U23. Due risultati un po’ beffardi visto che in entrambe le occasioni gli emiliani erano passati avanti.

DIRETTA PERUGIA RIMINI: PROBABILI FORMAZIONI

In attesa che l’arbitro fischi il calcio di inizio per la diretta di Perugia Rimini, vediamo insieme le probabili formazioni del match poiché sembra che i padroni di casa opteranno per il consolidato 3-4-1-2. In attacco, il tandem potrebbe essere composto da Sylla e Seghetti, una coppia molto duttile capace di scambiarsi spesso il posto tra chi rifinisce l’ultimo passaggio e chi invece mira alla porta.

Il Rimini dovrebbe presentarsi in campo con un 4-3-3. Il tridente offensivo dovrebbe vedere Lamesta, Morra e Cernigoi dal primo minuto, anche se ques’ultimo non ha fatto impazzire nelle ultime uscite. L’approccio dovrebbe essere offensivo ma si spera che il mister riuscirà a non far prendere gol alla sua squadra

PERUGIA RIMINI, LE QUOTE

Vediamo sul sito ufficiale della Snai le quote per questa diretta di Perugia Rimini: i padroni di casa sono i favoriti e infatti vengono quotati a 2,1. Mentre il pareggio viene dato a 2,9. La vittoria ospite invece porterebbe nelle casse di chi ha scommesso ben 3,5 volte l’importo investito.\











