Diretta Perugia Rimini, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Curi per la nona giornata di Serie C 2025/2026 girone B.

DIRETTA PERUGIA RIMINI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ora arriva il momento delle statistiche per la diretta di Perugia Rimini, ma prima di immergerci nella partita diamo un’occhiata a quelli che sono i dati delle due comapgini, in maniera tale da capire chi tra queste due squadre porterà i tre punti nel proprio girone. Il Perugia arriva da un ottimo periodo di forma, con 10 punti nelle ultime 4 partite e una difesa quasi impenetrabile: solo 3 gol subiti nel mese di settembre e 0,7 xG concessi a gara. La squadra di Formisano costruisce molto sulle corsie, con il 42% delle azioni offensive sviluppate a sinistra, grazie alla spinta dei terzini.

Il Rimini, invece, predilige un calcio più diretto: solo 48% di possesso palla, ma un’efficacia sorprendente sotto porta (20% di realizzazione sui tiri in porta). Il suo punto debole resta la fase difensiva, in particolare sulle palle inattive, dove ha concesso 3 reti da corner nelle ultime 5 uscite. Tatticamente, si prospetta una partita a due ritmi: il Perugia proverà a gestire e creare spazi, mentre il Rimini tenterà di colpire in contropiede sfruttando la rapidità dei suoi esterni. Andrà cosi? Vediamolo nel commento live della diretta di Perugia Rimini, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PERUGIA RIMINI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per chi volesse seguire la diretta Perugia Rimini sarà necessario un abbonamento a Sky. Gli iscritti potranno vedere il match senza andare allo stadio con un biglietto utilizzando lo streaming garantito tramite l’applicazione Sky Go.

SERIE NEGATIVA IN CAMPIONATO

Si torna in campo alle ore 14:30 di sabato 11 ottobre 2025 con la diretta Perugia Rimini per la nona giornata. Presso lo Stadio Renato Curi i Grifoni continuano ad inseguie la prima vittoria in campionato dopo aver trionfato solo nel primo turno di Coppa Italia Serie C contro il Pontedera ai calci di rigore in questa stagione 2025/2026.

I biancorossi di casa hanno rimediato tre pareggi consecutivi e quindi cinque KO di fila, l’ultimo dei quali rimediato in maniera abbastanza netta subendo appunto un 2 a 0 in trasferta contro il Carpi. Adesso in penultima posizione con 3 punti davanti soltanto ai diretti rivali del Rimini, il Perugia deve vincere anche potendo comunque contare su una classifica decisamente corta.

Il cammino degli emiliani è stato invece molto altalenante, rimediando a loro volta 5 sconfitte in avvo di torneo ma riuscendo pure ad ottenere un pareggio e due vittorie. La compagine allenata dal tecnico D’Alessio si sta impegnando per togliere al più presto possibile il segno meno dovuto agli undici punti di penalizzazione che le sono stati infilitti dalla Federazione.

Ora a quota -4, i biancorossi ospiti vorrebbero aggiudicarsi altri nuovi tre punti dopo aver perso di misura in casa contro l’Arezzo per 1 a 0 nello scorso weekend. Se così fosse potrebbero proprio avvicinare gli umbri in graduatoria mettendo pressione alle squadre che faticano a salire.

DIRETTA PERUGIA RIMINI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni della diretta Perugia Rimini: possibile modulo 3-5-2 con Gemello in porta, Tozzuolo, Bartolomei e Giraudo in difesa, Calapai, Giunti, Torrasi, Tumbarello e Yabre nel mezzo e Kanoute con Montevago in attacco per quel che riguarda i padroni di casa allenati da mister Braglia. Il tecnico Filippo D’Alesio dovrebbe a sua volta decidere di impiegare uno speculare 3-5-2 con Vitali fra i pali, Moray, Bellodi e Falasco sempre dietro, Boli, Piccoli, Asmussen, Leoncini e Longobardi nel mezzo, D’Agostini e Capac come coppia offensiva dall’inizio.

DIRETTA PERUGIA RIMINI, LE QUOTE

Nonostante la serie negativa, i padroni di casa sembrano comunque essere favoriti in vista della diretta Perugia Rimini se si prendono in considerazione le quote proposte nei giorni antecedenti al match. Ad esempio per Sisal il successo dei Grifoni non va pagato oltre il 2.10 mentre il pareggio è il secondo esito finale più probabile con l’x quotato a 3.15. Infine, il segno 2 equivalente al trionfo degli ospiti viene invece fissato a 3.25 dall’agenzia di scommesse.