DIRETTA/ Perugia Rimini video streaming tv: in stagione ecco due pareggi (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA PERUGIA RIMINI: TESTA A TESTA

Cosa è successo nei due precedenti stagionali della diretta di Perugia Rimini? Facciamo un ripasso, con ovvio riferimento alle partite fra umbri e romagnoli nel girone B della stagione regolare di Serie C. L’andata fu giocata allo stadio Romeo Neri di Rimini sabato 23 settembre 2023 e terminò con un divertente pareggio per 2-2 con il Perugia per due volte in vantaggio grazie ai gol di Christian Kouan e Paolo Bartolomei e il Rimini capace due volte di pareggiare, per merito di Davide Lamesta prima e Leonardo Ubaldi dopo.

Video/ Gubbio Rimini (0-1) gol e highlights: colpaccio con Cernigoi! (Serie C, 7 maggio 2024)

La sfida più significativa è tuttavia quella di ritorno, sia perché più recente sia perché disputata allo stadio Renato Curi di Perugia: parliamo del match di sabato 3 febbraio 2024, nel quale in realtà abbiamo poco da segnalare dal punto di vista della cronaca, dal momento che terminò con un pareggio per 0-0. Doppio segno X quindi nel campionato in corso: il tris andrebbe bene al Perugia, ma il Rimini sa che potrà giocarsela contro una rivale con cui finora ha sempre diviso la posta in palio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Gubbio Rimini (risultato finale 0-1): Cernigoi firma il successo! (Serie C, oggi 7 maggio 2024)

COME SEGUIRE LA PARTITA PERUGIA RIMINI IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La trasmissione in diretta di Perugia Rimini sarà accessibile agli abbonati della pay TV satellitare tramite i canali di Sky Calcio, come è stato consuetudine per tutta la stagione di Serie C. Inoltre, è possibile seguire la partita in diretta streaming video via internet attraverso l’applicazione Sky Go o sulla piattaforma Now TV.

UMBRI SUPER FAVORITI!

La diretta Perugia Rimini vedrà andare in scena l’esordio nei play off dei Grifoni, che sfideranno i romagnoli questo sabato alle ore 20.30 allo stadio Renato Curi. Nonostante abbia garantito l’accesso ai play off con largo anticipo, il Perugia ha rallentato il ritmo nell’ultimo mese, ottenendo solo una vittoria nelle ultime cinque partite (contro l’Olbia 3-0 il 7 aprile), mentre ha subito ben tre sconfitte (contro Carrarese, Vis Pesaro e Cesena) e ottenuto solo un pareggio (contro l’Arezzo). L’ultima partita della regular season, datata 28 aprile, ha visto il Perugia sconfitto dalla capolista Cesena. Tuttavia, in casa i numeri rimangono solidi, con la squadra umbra che ha mantenuto l’imbattibilità per l’intero anno 2024. L’ultima sconfitta casalinga risale al 23 dicembre scorso, quando ha perso 3-0 proprio contro il Cesena. Nel doppio confronto con il Rimini, il Perugia ha pareggiato sia all’andata (2-2) che al ritorno (0-0), subendo nel mezzo una sconfitta in Coppa per 1-0.

Video/ Gubbio Rimini (4-0) gol e highlights: poker aperto da Chierico! (Serie C, 28 aprile 2024)

A differenza del Perugia, il Rimini ha già iniziato il suo percorso nei playoff martedì scorso, ottenendo una sorprendente vittoria per 1-0 in trasferta contro il Gubbio. La sorpresa è stata dovuta al fatto che il Rimini ha concluso il campionato al decimo posto, mentre il Gubbio si è classificato quinto e aveva due risultati su tre a disposizione. Ora i romagnoli puntano ancora più in alto contro un Perugia che si è classificato addirittura al quarto posto. Tuttavia, i precedenti stagionali favoriscono il Rimini, che come detto è riuscito a vincere contro il Perugia in una delle tre sfide disputate, mentre le altre due sono terminate in pareggio.

PERUGIA RIMINI PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Perugia Rimini propone questa ipotesi di formazione, con gli umbri che tornano in campo dopo la regular season e i romagnoli già capaci di passare un turno dei play off contro il Gubbio. Il Perugia allenato da Alessandro Formisano schiererà un 3-5-1-1 con Adamonis tra i pali e una difesa a tre con in campo dal 1′ Souare, Angella e Dell’Orco. Cudrig e Cancellieri saranno gli esterni di fascia, a centrocampo giocheranno Giunti, Bartolomei e Kouan con Agosti a sostegno dell’unica punta, Sylla. Il Rimini allenato da Emanuele Troise partirà con un 4-3-3 con una difesa a quattro schierata con Semeraro, Gorelli, Sala e Lepri davanti all’estremo difensore Colombo. Quindi Megelaitis, Langella e Malagrida nel terzetto di centrocampo e Lamesta, Morra e Garetto nel tridente offensivo romagnolo.

PERUGIA RIMINI LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

La diretta Perugia Rimini propone le seguenti quote per tutti coloro che volessero lanciarsi in una scommessa sul match. Secondo l’agenzia Snai vittoria del Perugia quotata 1.75, Grifoni nettamente favoriti con l’eventuale pareggio quotato 3.50 e la quota sull’eventuale successo del Rimini che sale invece a 4.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA