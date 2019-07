Diretta Perugia Roma/ Streaming video e tv: amichevole impegnativa per Fonseca

Perugia Roma, in programma mercoledì 31 luglio alle ore 20.30, sarà una sfida amichevole che si disputerà allo stadio Renato Curi, casa dei grifoni. Una sfida attesa con già diecimila biglietti venduti in prevendita da parte della tifoseria biancorossa, ma è ipotizzabile anche la presenza di diversi tifosi della Roma che per la prima volta in stagione potranno vedere i loro beniamini dal vivo. Quella di Perugia sarà infatti la prima amichevole giocata a porte aperte da parte della Roma di Paulo Fonseca, che finora ha disputato tutti test a porte chiuse tra le mura amiche di Trigoria. Il Perugia riparte dopo aver mancato il salto nella massima serie nella scorsa stagione, perdendo i play off contro il Verona al primo turno, e dopo l’amichevole annullata contro il Casarano per disordini tra i tifosi. Vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Perugia Roma, della quale possiamo ora andare a presentare le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Perugia Roma, mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 20.30, sarà una sfida trasmessa in esclusiva in diretta tv per gli abbonati Sky che potranno seguire il match collegandosi al canale numero 213 di satellite, quello del canale tematico Roma TV. I profili social del club giallorosso, su Facebook, Twitter e Instagram, trasmetteranno invece la diretta streaming video via internet dell’incontro che non fa parte del pacchetto Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA ROMA

Andiamo dunque a vedere quelle che al momento sembrano essere le probabili formazioni di Perugia Roma, amichevole che andrà in scena mercoledì 31 luglio 2019 alle ore 20.30 presso lo stadio Renato Curi in casa degli umbri. La Roma dovrebbe scendere in campo con questo 4-2-3-1 schierato dal tecnico Paulo Fonseca: Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Mancini, Kolarov; Cristante, Diawara; Ünder, Zaniolo, Perotti; Schick. A disposizione: Mirante, Juan Jesus, Capradossi, Bouah, Spinazzola, Santon, Nzonzi, Pastore, Defrel, Kluivert, Antonucci. Il Perugia di Massimo Oddo risponderà con un 4-2-3-1 con Leali in porta, Rosi, Rodin, Sgarbi e Di Chiara in difesa, Carraro, Falzerano e Dragomir a centrocampo, Capone e Fernandes alle spalle di Iemmello.



