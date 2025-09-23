Diretta Perugia Sambenedettese streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie C, oggi 23 settembre 2025

DIRETTA PERUGIA SAMBENEDETTESE (RISULTATO 0-0): AVVIO DI GARA!

In Umbria la partita tra Perugia e Sambenedettese è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali gli ospiti conquistanto un corner con N. Touré già al 3′ e Konate manda alto di testa al 4′. I padroni di casa provano a passare con un tiro largo di Giraudo all’11’ e soprattutto impegnando il portiere Orsini con un colpo di testa di Angella al 14′. Le formazioni ufficiali: PERUGIA (3-4-3) – Gemello; Megelaitis, Angella, Dell’Orco; Calapai, Giunti, Bacchin, Giraudo; Matos, Montevago, Kanoutè. Allenatore: Piero Braglia. SAMBENEDETTESE (4-3-3) – Orsini; Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi; M. Touré, Bongelli, Candellori; Konaté, Sbaffo, N. Touré. Allenatore: Ottavio Palladini. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta/ Ravenna Perugia (risultato finale 3-2): rimonta dei padroni di casa (Serie C, 19 settembre 2025)

PERUGIA SAMBENEDETTESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

La diretta Perugia Sambenedettese in tv sarà visibile, come tutto il campionato di Serie C, sui canali di Sky Sport tramite abbonamento oppure in diretta streaming video mediante Sky Go e Now Tv, sempre per gli abbonati.

SI COMINCIA!

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Perugia Sambenedettese? Cerchiamo di capire chi tra queste due formazioni avrà il pallino del gioco grazie ai trend sapientemente raccolti dalla nostra redazione. Il Perugia si presenta con numeri da protagonista: possesso medio attorno al 56%, oltre 15 tiri a partita con 5-6 nello specchio e un xG che sfiora l’1,9, segno di un attacco che riesce a costruire molto e con qualità. La squadra umbra è anche tra le più solide in fase di contenimento, con appena 1 gol subito di media e una percentuale alta di recuperi palla nella metà campo avversaria.

Diretta/ Perugia Ascoli (risultato finale 0-2): Pagliai chiude la partita (14 settembre 2025)

Sul piano atletico viaggia sopra i 109 km percorsi a gara, a dimostrazione di un’intensità costante nell’arco dei 90 minuti. La Sambenedettese si affida invece a un profilo diverso: meno possesso (47%), ma un gioco più diretto e verticale, con circa 10 tiri a partita e un xG medio da 1,2. I rossoblù producono molto sfruttando le fasce, tanto da guadagnare 5 corner di media a gara, ma difensivamente hanno qualche punto debole, con 1,5 gol subiti a partita e tanti cartellini (quasi 3 gialli di media). Adesso via al commento live della diretta di Perugia Sambenedettese, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA/ Gubbio Perugia (risultato finale 1-1): pareggio nel derby! (Serie C, 6 settembre 2025)

PERUGIA SAMBENEDETTESE: PUNTI PESANTI IN PALIO

Il campionato di Serie C girone B non è iniziato molto bene, la diretta Perugia Sambenedettese sarà dunque una partita già molto delicata per entrambe le squadre alle ore 20.45 di questa sera, martedì 23 settembre 2025, nel primo turno infrasettimanale della stagione allo stadio Renato Curi del capoluogo umbro.

In particolare il Perugia ha solamente 3 punti in classifica, non ha ancora mai vinto nelle prime cinque giornate e arriva dalla sconfitta di Ravenna nello scorso turno. Se lo scorso campionato era stato anonimo per gli umbri, questo rischia di essere peggio e allora servirebbe subito una scossa, possibilmente con la prima vittoria stagionale.

La Sambenedettese dal canto suo arriva dalla sconfitta casalinga contro il Carpi, che ha ridimensionato un inizio che per i marchigiani era stato abbastanza buono, ma che adesso con 5 punti in altrettante giornate risulta abbastanza modesto, quindi anche la Sambenedettese ha necessità di non farsi trascinare verso il fondo della classifica.

Insomma, la posta in palio sarà già molto delicata: siamo ancora a settembre, per cui non è il caso di fare drammi, però la classifica richiede già uno scatto e allora siamo curiosi di scoprire chi potrà dirsi soddisfatto al triplice fischio di chiusura della diretta Perugia Sambenedettese.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SAMBENEDETTESE

Vincenzo Cangelosi potrebbe affidarsi al modulo 4-3-3 nelle probabili formazioni per la diretta Perugia Sambenedettese. Fra i titolari vedremo se cambierà qualcosa rispetto all’undici con Gemello in porta e davanti a lui Calapai, Megelaitis, capitan Dell’Orco e Giraudo; a centrocampo il terzetto con Giunti, Joselito e Tumbarello; infine il tridente d’attacco del Perugia, magari con Matos e Kanoute ai fianchi del centravanti Ogunseye.

La risposta di Ottavio Palladini per la sua Sambenedettese potrebbe invece prevedere il 4-2-3-1 con il portiere Orsini; i quattro difensori Zoboletti, Pezzola, Dalmazzi e Tosi; in mediana il tandem composto da Alfieri e Candellori; sulla trequarti offensiva Konate, Touré e Marranzino alle spalle del capitano e centravanti Eusepi, che potrebbe essere il punto di riferimento più avanzato.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo alle quote dell’agenzia Betsson per il pronostico sulla diretta Perugia Sambenedettese, che potrebbe sorridere ai padroni di casa. Infatti il segno 1 è quotato a 2,00, contro quota 3,15 in caso di pareggio ed infine il valore di 3,85 volte la giocata per il segno 2.