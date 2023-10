DIRETTA/ Perugia Sestri Levante (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 1 ottobre 2023)

DIRETTA PERUGIA SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Perugia Sestri Levante ci offre l’incrocio tra due società ben diverse per storia nel girone B di Serie C, ma che cosa ci possono dire le statistiche stagionali in campionato di umbri e liguri? Il Perugia è ancora imbattuto, ma in realtà con un andamento lento perché una vittoria e ben quattro pareggi su cinque partite portano 7 punti in classifica, dal momento che troppi segni X non fanno molto bene. Comunque è evidentemente positiva la differenza reti del Perugia (+1), perché gli umbri in campionato hanno segnato sei gol e ne hanno incassati cinque.

Per la neopromossa Sestri Levante ci sono invece appena 3 punti in classifica, con una vittoria come gli umbri accompagnata però da ben quattro sconfitte. Di conseguenza, la differenza reti è un brutto -4, infatti per il Sestri Levante contiamo appena due gol segnati in campionato a fronte dei sei già al passivo. Fin qui i numeri, ma adesso la parola deve passare al campo, perché ora comincia per davvero la diretta di Perugia Sestri Levante! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PERUGIA SESTRI LEVANTE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Sestri Levante sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Sestri Levante in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PERUGIA SESTRI LEVANTE: UMBRI ANCORA IMBATTUTI

La diretta Perugia Sestri Levante, in programma domenica 1 ottobre alle ore 18:30 allo stadio “Renato Curi” di Perugia, sarà un match valido per la sesta giornata del campionato di Serie C, girone B. Di fronte due squadre dal cammino opposto: gli umbri, infatti, sono ancora imbattuti ma hanno totalizzato solo sette punti in cinque partite disputate. I rossoblù neo-promossi, invece, stanno facendo fatica con soli tre punti messi a referto e due stop consecutivi tra le mura amiche patiti contro Torres e Pescara.

PERUGIA SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Perugia Sestri Levante, sfida in programma domenica 1 ottobre allo stadio “Renato Curi” di Perugia. In casa umbra il tecnico Francesco Baldini darà spazio al collaudato 4-3-3 con Lisi, Vazquez e Matos nel tridente. A centrocampo probabile un turno di riposo per Iannoni, al suo posto pronto Santoro. Per gli ospiti allenati da mister Enrico Barilari il 4-3-3 vedrà Podda e Furno sulle corsie laterali mentre nel tridente offensivo spazio a Forte, Toci e Candiano.

PERUGIA SESTRI LEVANTE, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Perugia Sestri Levante danno per favorita la squadra umbra con il segno 1 proposto a 1.50. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei liguri è dato a 6.00 mentre il pareggio si gioca a 3.80.

