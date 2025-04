DIRETTA PERUGIA SESTRI LEVANTE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono i numeri della diretta di Perugia Sestri Levante? Facciamo un passo verso le statistiche in questa rubrica che ci separa dal fischio iniziale e dal commento live per analizzare i trend che le due compagini portano sul rettangolo di gioco, in questo modo avremo anche a disposizione abbastanza dati da capire chi può essere o meno la favorita di questa partita. Partiamo dal Perugia, squadra che sta vivendo un netto calo nelle ultime partite dove i playoffs sembrano ormai cosa fatta, abbiamo 1,4 reti subite negli ultimi match disputati. In più a questo si aggiunge un attacco che invece sembra essere sfortunato con 0,9 reti subite nello stesso campione di partite.

Abbiamo poi a che vedere con il Sestri Levante che invece è la seconda peggior difesa di questo girone di Serie C con 1,9 reti subite ogni novanta minuti, ma attenzione perché sul numero di reti invece segnate da corner abbiamo il secondo posto con il 16% di gol portati a referto in questo modo. In questa speciale classifica abbiamo il Perugia invece al 13% nelle zone mediane. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento della diretta di Perugia Sestri Levante, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PERUGIA SESTRI LEVANTE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ Sky a trasmettere in esclusiva la diretta Perugia Sestri Levante di Serie C. La partita verrà mandata in onda in streaming sull’applicazione denominata Sky Go su pc e tramite tutti gli altri supporti abilitati. Resta da vedere se l’emittente satellitare garantirà anche un canale in televisione per questo evento.

OBIETTIVI ANCORA DA CENTRARE

E’ in programma per sabato 12 aprile 2025 alle ore 17:30 la diretta Perugia Sestri Levante. Presso lo Stadio Renato Curi va in scena uno scontro fra due compagini che sono ancora incerte riguardo al proprio destino a cominciare dai padroni di casa. I biancorossi sono in tredicesima posizione con quarantatre punti, al pari del Carpi ed a due lunghezze dal Gubbio, prima squadra in zona playoff, avedo quindi sempre la possibilità di raggiungere la promozione in Serie A una volta terminate la stagione regolare.

Il Perugia viene però dalla sconfitta esterna rimediata in casa dell’Arezzo che ne ha rallentato la rincorsa alla parte più alta della classifica. I liguri sono invece penultimi in diciannovesima posizione con ventisei punti, appena uno in più del solo Legnago Salus. Sconfitti anche nello scontro diretto contro il Milan Futuro dello scorso weekend, i rossoblu dovranno per forza cercare di passare dai playout se vorranno davvero ottenere la salvezza e giocare in Serie C pure il prossimo anno.

PERUGIA SESTRI LEVANTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Se ci mettiamo a considerare le probabili formazioni della diretta Perugia Sestri Levante possiamo ipotizzare l’utilizzo del 4-3-3 con Gemello, Mezzoni, Riccardi, Amoran, Dell’Orco, Giunti, Joselito, Broh, Matos, Montevago e Kanoute da parte di mister Cangelosi anche per questo impegno. Il modulo 3-5-2 con Guadagno, Pane, Valentini, Primasso, Podda, Clemenza, Brunet, Rosetti, Montebugnoli, Durmush e Parravicini sarà invece la soluzione che verrà quasi certamente impiegata dagli ospiti per cominciare l’incontro.