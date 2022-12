Diretta/ Perugia Spal, streaming video tv: scontro diretto (Serie B)

DIRETTA PERUGIA SPAL: DE ROSSI IN CERCA DI PUNTI…

Perugia Spal, in diretta giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 15.00 presso lo Stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato di Serie B. Uno scontro diretto nei bassifondi della classifica tra due squadre reduci da un cambio in panchina e anche da momenti totalmente diversi.

Il Perugia è ultimo in classifica con 12 punti in quindici partite, frutto di tre vittorie, tre pareggi e nove sconfitte. Gli umbri nelle ultime tre gare hanno raccolto cinque punti, nell’ultima giornata è arrivato il pareggio per 0-0 sul campo del Cosenza. La Spal, invece, è sedicesima a quota 15 punti, raccolti grazie a tre vittorie, sei pareggi e sei sconfitte. I biancazzurri sono reduci da tre sconfitte di fila, l’ultima per 2-3 contro il Modena.

PERUGIA SPAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Perugia Spal sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Perugia Spal in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SPAL

Castori e De Rossi al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi di formazione, andiamo a scoprire i probabili undici del match del Curi. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il consueto 3-5-2: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Kouan, Santoro, Paz, Di Serio, Di Carmine. Passiamo adesso alla compagine di Ferrara, schierata con lo stesso modulo di gioco: Alfonso, Peda, Meccariello, Dalle Mura, Dickmann, Valzania, Esposito, Proia, Celia, La Mantia, Moncini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Mancano pochi minuti al fischio d’inizio della diretta Perugia Spal, è tempo di andare a conoscere le quote per le scommesse del match. Padroni di casa favoriti secondo i bookmakers di Eurobet: la vittoria del Perugia è a 2,10, il pareggio è a 3,10, mentre il successo della Spal è a 3,70. Si profila una gara molto tattica secondo gli esperti: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,15. Grandissimo equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente 1,85 e 1,87.

