Diretta/ Perugia Sudtirol (Serie C) streaming video tv. essere l’anti-Padova

DIRETTA PERUGIA SUDTIROL: SFIDA DI LIVELLO!

Perugia Sudtirol, in diretta domenica 21 marzo 2021 alle ore 12.30 presso lo stadio Renato Curi di Perugia, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Essere l’anti-Padova è l’obiettivo di entrambe le formazioni, che sanno bene che da questo scontro diretto passeranno probabilmente le residue speranze di potersi giocare il salto diretto in Serie B fino a fine campionato. Vale per i Grifoni che con una partita da recuperare sono scivolati a 7 punti dalla capolista: dunque potenzialmente 4, ma la grande occasione i Grifoni l’hanno persa nel turno infrasettimanale, perdendo contro il Gubbio un derby umbro che non vedeva da 70 anni andare ko il Perugia.

Diretta/ Catania Avellino (Serie C) streaming video e tv: arriva Baldini

Il Suditrol invece battendo 2-0 il Modena ha confermato solidità e concretezza, restando a 2 sole lunghezze dai biancoscudati primi della classe. Per gli altoatesini le prospettive di salto di categoria si sono riaperte dopo il ko del Padova a Matelica, ma resta grande il rammarico per lo scontro diretto non vinto d’un soffio, subendo negli ultimi minuti la rimonta dei veneti in un risultato fin qui decisivo per le sorti della classifica del girone B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone A: il Novara batte il Piacenza, lupi nei guai!

DIRETTA PERUGIA SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Sudtirol sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 255 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA SUDTIROL

Le probabili formazioni della sfida tra Perugia e Sudtirol presso lo stadio Renato Curi. I padroni di casa allenati da Fabio Caserta scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Fulignati; Elia, Angella, Vanbaleghem, Favalli; Kouan, Moscati, Sounas; Minesso; Murano, Melchiorri. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Stefano Vecchi con un 4-3-2-1 così disposto dal primo minuto: Poluzzi; El Kouakibi, Curto, Malomo, Fabbri; Tait, Gatto, Karic; Casiraghi, Voltan; Fischnaller.

Diretta/ Novara Piacenza (risultato finale 2-0): importante vittoria piemontese!

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Perugia Sudtirol ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.40 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.00 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.05 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA