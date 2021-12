Diretta Perugia Ternana/ Streaming video tv: in scena il derby dell’Umbria (Serie B)

DIRETTA PERUGIA TERNANA: PARTITA TESA

Perugia Ternana sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, appartenente alla sezione AIA di Torre Annunziata. La gara in programma domenica 19 dicembre alle ore 16:15, presso lo stadio Renato Curi di Perugia, è valevole per la diciottesima giornata di Serie B, e sarà un derby umbro. Il Perugia è reduce dal pareggio del Tardini contro il Parma, con la partita terminata con il punteggio di 1-1. La formazione allenata da Massimiliano Alvini è in serie positiva da cinque giornate, con l’ultima sconfitta arrivata a Como, lo scorso 6 novembre. Il Perugia è in ottava posizione con 26 punti, in zona playoff.

La Ternana arriva alla sfida del Curi, dopo aver perso in casa del Bevento, con il punteggio di 2-0. Con la sconfitta dell’ultimo turno, la squadra di Cristiano Lucarelli ha interrotto la serie di risultati utili consecutivi che durava da cinque giornate. Gli umbri occupano la dodicesima posizione con 22 punti, nel mezzo tra la zona playoff e quella playout. L’ultimo precedente tra le due squadre, risale allo scorso maggio, in occasione della Supercoppa di Serie C. A vincere quella gara è stata la Ternana, la quale si è imposta con il punteggio di 1-0.

DIRETTA PERUGIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Perugia Ternana di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono in diretta streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PERUGIA TERNANA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Perugia Ternana, le quali si affronteranno nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore del Perugia, Massimiliano Alvini, dovrebbe schierare il modulo 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare dei padroni di casa in vista della sfida con la Ternana: Chichizola; Sgarbi, Dell’Orco, Curado; Falzerano, Kouan, Burrai, Segre, Lisi; Matos, De Luca.

In casa Ternana, il tecnico Cristiano Lucarelli, dovrebbe rispondere con un 4-2-4. In attacco spazio a Pettinari e Donnarumma, con Partipilo e Capone sugli esterni. Ecco la probabile formazione titolare della Ternana per la gara contro il Perugia: Iannarilli; S.Diakite, Sørensen, Capuano, Martella; Proietti, Koutsoupias; Partipilo, Pettinari, Donnarumma, Capone.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Perugia Ternana di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favorita la squadra di casa, con la vittoria del Perugia, abbinata al segno 1, quotata 2.10. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X viene proposto a 3.25. La vittoria esterna della Ternan, con segno 2 è quotata 3.55.



