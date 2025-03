Diretta Perugia Torres (risultato 0-0): si comincia!

Passiamo adesso alla diretta di Perugia Torres da un punto di vista più statistico, il nostro obiettivo è quello di capire che tipo di partita andremo a vedere in termini di trend e saremo sostenuti per questo goal dalle statistiche fornite dalle due società prese in esame questa settimana. Iniziamo dal Perugia, squadra che punta sul suo blocco basso per colpire poi in contropiede. Questo lo possiamo capire sia dai 21 metri di distanza media dalla porta ma anche dal fatto che ci cercano ben 39 cross progressivi ogni giornata.

Questo potrebbe non funzionare però stavolta visto che la Torres difende anch’essa a 23 metri dalla porta ma sfrutta questo blococ basso per costruire l’azione come mostra il dato sui 378 passaggi di media ogni giornata. La Torres però sta vivendo una cirsi in attacco passando all’1,5 di emdia ogni giornata all’1,1. La difesa invece rimane stabile a 1,1 ma i punti sono diminuiti in media. Questo ci porta dunque a pensare che il segno X possa essere il favorio alla fine dei novanta minuti regolamentari. Andrà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Perugia Torres, il fischio di inizio è ormai vicino! (agg. Gianmarco Mannara)

Perugia Torres, ospiti alla rincorsa del secondo posto

La diretta Perugia Torres andrà in scena allo Stadio Renato Curi, sarà valida per la 31° giornata del girone B di Serie C e vedrà lo scontro tra due squadre che occupano posizioni opposte in classifica e che stanno vivendo momenti di forma diversi che li portano a lottare per due obiettivi separati, i padroni di casa stanno attraversando molte difficoltà trovate nel corso della stagione e ora occupano la 13° posizione con 33 punti lottando per evitare i playout, gli ospiti invece sono saldi nella zona playoff da tutta la stagione e ogni partita serve per mantenere la propria posizione in classifica o addirittura provare a migliorarla, ora sono al 3° posto con 57 punti.

Il Perugia si presenta alla sfida dopo aver pareggiato 0-0 in casa del Milan Futuro, stesso risultato per il Torres che è stato fermato sullo 0-0 da un ottimo Legnago Salus.

Probabili formazioni Perugia Torres

Per la diretta Perugia Torres gli umbri hanno scelto Gemello in porta, Mezzoni e Leo gli esterni bassi con Dell’Orco e Riccardi i difensori centrali a completare il reparto, Lisi e Cisco sulle fasce, Giunti, Gomez e Torrasi in mezzo al campo e Kanoute unica punta.

Gli ospiti invece opporranno Zaccagno tra i pali, Fabriani, Antonelli e Dametto come linea difensiva, Zecca e Guiebre gli esterni con Mastinu e Masala a completare il centrocampo, Fischnaller riferimento centrale supportato da Carboni e Djamanca alle sue spalle.

Diretta Perugia Torres in streaming video, come seguire la partita

Per seguire la diretta Perugia Torres delle ore 18.30 sarà necessario per tutti i tifosi e gli interessati aver sottoscritto un abbonamento ai servizi di Sky Sport che permetterà di sintonizzarsi sui canali Sky Sport Calcio o Sky Sport (canale 256), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Scommessa Perugia Torres, quote e pronostico

La diretta Perugia Torres sulla carta dovrebbe avere una delle due squadre favorita, con gli ospiti che per via della loro posizione di classifica e del gioco che hanno saputo esprimere nella prima parte di stagione, la partita poi potrebbe finire anche con diversi gol di scarto vista la difficoltà degli avversari di mantenere la loro rete inviolata e la bravura degli ospiti invece ha trovare la via del gol.

Se per la vostra scommessina su bet365, l’1 del Perugia è quotato 2.80, l’X vale 3.10 mentre la vittoria del Torres vale 2.37.