Diretta Perugia Trento/ Streaming video e tv Rai: che match per la Supercoppa!

Perugia Trento, in diretta dall’Eurosuole Forum, è la partita di volley maschile in programma oggi, venerdi 1 novembre 2019, valida come seconda semifinale della Supercoppa di Superlega: fischio d’inizio fissato per le ore 18,00. Dopo quindi la classica tra Lube e Modena, anche questa edizione della Supercoppa di Superlega ci presenta la diretta tra Perugia e Trento per il secondo e ultimo pass per la finalissima della manifestazione, ultimo trofeo della passata stagione, ma pure primo di quest’anno. Sarà uno scontro diretto senza esclusione di colpi, come ormai la Sir e la Diatec ci hanno ben abituato in questi anni: da ricordare però che quest’anno, se è sempre valida la formula della Final four per tale manifestazione, non sarà più organizzata nessuna finalina di consolazione per chi oggi incapperà nel KO.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Perugia e Trento, in programma oggi per la Supercoppa, sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato, e per la precisione al canale Raisport +, casa del volley. Sarà quindi garantita anche la diretta streaming video del match di volley maschile, tramite il noto portale raiplay.it CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI RAIPLAY.IT

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

Pur non essendo una sfida dalla radicata tradizione come invece accade per la prima semifinale della Supercoppa tra Lube e Modena, di certo la diretta tra Perugia e Trento non ci offrirà minor spettacolo, anche perché negli ultimi anni i due club hanno raggiunto vette, in Italia, ma pure nel continente europeo, davvero importantissime. Pure oggi a Civitanova Marche si troveranno di fronte ancora una volta due squadre più che mai motivate a fare bene e a mettere da parte più trofei possibili sia per il campionato come pure in Europa: chiaramente faranno di tutto per non lasciarsi sfuggire questa coppa. Pure però non sarà una incontro facile, ma anzi si annuncia molto complicato: entrambe le squadre hanno vissuto grandi movimenti in estate (di mercato giocatori per Trento) e di panchina (per Perugia, con l’addio di Bernardi e l’arrivo di Vital Heynen). Molto meccanismi quindi devono ancora essere rodati e non tutti i giocatori sono già al top della condizione dopo un’estate ricca di impegni con le proprie nazionali. Pure il grande spettacolo non verrà meno e il verdetto come al solito si giocherà punto su punto



