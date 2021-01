Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: big match al Pala Barton! (Volley)

DIRETTA PERUGIA TRENTO: BIG MATCH DELLA 17^ GIORNATA

Perugia Trento, diretta dagli arbitri Simbari e Sobrero, è la partita di volley maschile in programma oggi, 3 gennaio 2021: fischio d’inizio al Pala Barton alle ore 18.00. Siamo nel vivo della 17^ giornata della Serie A1, la sesta del turno di ritorno e la prima del 2021 e già ci attende un super match in terra umbra: con la diretta tra Perugia e Trento vivremo infatti un vero scontro ai gradini più alti della classifica, benchè pure questa mostri ancora una volta parecchi buchi. Alla vigilia del turno infatti il quadro non è ancora al completo e sono tanti i match che sono stati rinviati per la diffusione dei contagi da coronavirus e che vanno ancora recuperati: la stessa Itas è di ritorno dal recupero occorso mercoledì su Ravenna e ancora ha due incontri da disputare. Pur se i numeri non sono alla pari, conosciamo benissimo il peso della sfida di questa sera: protagonisti, blasone e storia rendono la diretta tra Perugia e Trento appuntamento imperdibile.

DIRETTA PERUGIA TRENTO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà garantita su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, essendo la partita selezionata per la trasmissione in chiaro quest’oggi per la Superlega. Ricordiamo dunque pure la diretta streaming video, a sua volta disponibile per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA TRENTO: IL CONTESTO

Ricordando i gran buchi e i problemi legati al calendario, stravolto dalla pandemia, ecco che ci pare complicato fissare un contesto preciso per la diretta tra Perugia e Trento: pure possiamo senza dubbio ricordare come i due club approdano a tale scontro diretto. La Sir infatti torna in campo da leader del campionato della Serie A1 di volley maschile: gli umbri, con 16 incontri disputati e nessun recupero in calendario, hanno messo da parte ben 43 punti e un tabellino di 14 successi e due soli KO (l’ultimo per rimediato contro Civitanova lo scorso 23 dicembre). Dopo anche qualche giorno di riposo gli uomini di Heynen non potrebbero che scendere in campo in condizioni migliori: pure non possono essere i favoriti netti. Dopo tanti problemi legati al coronavirus, Trento ha rialzato la testa e anzi si può dire che nelle ultime settimane, nonostante le assenze, la squadra di Lorenzetti sta facendo davvero paura. L’Itas ha infatti recuperato parecchio terreno ed è tornata tra le top four della classifica, pur avendo ancora alcuni match da recuperare. Non solo: dopo il trittico vincente in Champions league ai primi di dicembre, Trento non ha più sbagliato un colpo vincendo sei partite su sei di campionato. Una stato di forma veramente invidiabile per la Diatec, che è pronta a fare colpaccio oggi. Chissà che dirà il campo!



© RIPRODUZIONE RISERVATA