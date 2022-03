Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: finale Coppa Italia 2022 volley

DIRETTA PERUGIA TRENTO: CHI SARÀ IL VINCITORE DELLA COPPA ITALIA VOLLEY 2022?

Perugia Trento, in diretta dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 marzo 2022, come finale della Coppa Italia 2022 di volley maschile, il primo grande trofeo della pallavolo in palio quest’anno. Dopo le grandi sorprese nei quarti, ieri le semifinali hanno visto imporsi le due formazioni favorite e di conseguenza la diretta di Perugia Trento ci offrirà la finale più attesa, tra le squadre più forti di questa Final Four.

La Sir Safety Conad Perugia si è imposta per 3-1 contro Piacenza ieri pomeriggio, ancora più netta l’affermazione della Itas Trentino che ha sconfitto per 3-0 Milano. Tutto come previsto, ma in partite secche ciò non è mai scontato, come avevano scoperto a proprie spese nei quarti le altre due big, Civitanova e Modena. Si affrontano dunque Perugia che sta dominando la stagione regolare e Trento che ha già messo in bacheca un trofeo vincendo a inizio stagione la Supercoppa. Era la finale più attesa: che cosa succederà in Perugia Trento?

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, dunque ci sarà la grande ribalta di un canale generalista per la finale di Coppa Italia 2022 di volley, con il racconto di di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Sarà garantita per tutti anche la diretta streaming video, tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PERUGIA TRENTO

DIRETTA PERUGIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Perugia Trento, abbiamo già accennato agli esiti delle due semifinali di ieri. Perugia forse ha sofferto un pochino più del previsto contro Piacenza, ma è stata una partita in crescendo per la Sir Safety e nel quarto set la differenza di valori si è vista tutta; Trento invece ha messo subito in chiaro le cose nella sua partita contro Milano, che di fatto non ha avuto storia e ha sancito una rapida e meritata vittoria per la Itas.

Nella classifica della Superlega ci sono 10 punti di differenza in favore di Perugia, che può quindi dire di avere qualcosa in più rispetto a Trento, che però nella già citata Supercoppa Italiana di inizio stagione ha eliminato proprio gli umbri in semifinale per poi battere Milano in finale. Ironia dei calendari, la Coppa Italia prevede per la Itas il cammino esattamente opposto: l’epilogo sarà lo stesso per gli uomini di Angelo Lorenzetti? Loro ci sperano, a Nikola Grbic e i suoi uomini il compito di cambiare il finale per far felice Perugia.



