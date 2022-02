Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: incrocio per la salvezza! (volley A1)

DIRETTA PERUGIA TRENTO: SFIDA SUL FONDO!

Perugia Trento, che è in diretta dal Pala Barton, si gioca alle ore 20:45 di sabato 19 febbraio: la partita è valida come anticipo nella 20^ giornata del campionato di volley Serie A1 2021-2022. Sfida diretta per la salvezza nella pallavolo femminile, o forse nemmeno: le due squadre infatti entrano nella settima di ritorno occupando le ultime due posizioni in classifica, con Perugia che ha un punto di vantaggio e ha anche giocato meno gare, dunque se non altro può sperare che con qualche recupero la situazione pessima possa migliorare.

Le premesse però sono ampiamente negative, se consideriamo che la Bartoccini ha vinto appena 3 delle 15 partite che ha giocato; ancora peggio del resto fa la Delta Despar, che ha appena due vittorie e soprattutto già 18 gare. Vuol dire che ne restano ormai poche, 6: difficile che da qui possano arrivare i punti per la salvezza ma comunque mai dire mai, e intanto nella diretta di Perugia Trento almeno una delle due vincerà e potrà eventualmente usare il successo come trampolino per lanciarsi nei prossimi impegni, a caccia di quello che sarebbe comunque un mezzo miracolo sportivo.

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento sarà garantita dalla televisione di stato: l’appuntamento è su Rai Sport e il canale gemello Rai Sport + che, come di consueto, sono disponibili anche in alta definizione e aperti in chiaro ai numeri 57 e 58 del telecomando. In assenza di un televisore potrete avvalervi del servizio di diretta streaming video, che viene fornito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente, visitando sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA PERUGIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Perugia Trento è una sfida salvezza, e per entrambe le squadre le premesse non sono affatto buone: l’ultima giornata presentava una grande possibilità per Bartoccini e Delta Despar, rispettivi incroci contro rivali dirette per la salvezza. Il problema è che le due compagini ne sono uscite con le ossa rotte: Perugia ha perso 3-1 a Bergamo e ha dunque subito il sorpasso in classifica, entrando in zona retrocessione anche se rispetto alle lombarde ha comunque giocato una partita in meno. Trento addirittura è caduta in casa contro Vallefoglia, 0-3.

Sprecata una grande occasione dalle trentine, che come detto rispetto a tutte queste avversarie ha anche giocato di più e rischia dunque che il divario si allarghi, portando a una retrocessione anticipata dal punto di vista dell’aritmetica. Perugia, lo abbiamo visto, deve recuperare una partita rispetto a Bergamo e ben due su Vallefoglia e Roma, ma sono anche tre meno di Casalmaggiore: certo poi queste gare andrebbero vinte per operare sorpassi significativi in classifica, ma tutto sommato il conto dei punti ci dice che alle umbre potrebbe bastare anche solo un successo per prendersi quella posizione che porterebbe alla salvezza. Anche per questo rispettare il fattore campo stasera e vincere la diretta di Perugia Trento sarebbe ottimo…

