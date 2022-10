Diretta Perugia Trento/ Streaming video Rai: semifinale Supercoppa volley

Perugia Trento, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, lunedì 31 ottobre 2022, dal PalaPirastu di Cagliari, sarà la seconda semifinale della Supercoppa Italiana 2022 di volley maschile, torneo quadrangolare che in questa edizione è ospitato appunto nel capoluogo sardo. La diretta di Perugia Trento completerà un lunedì davvero ricco di emozioni per gli appassionati di pallavolo, che si stanno godendo una Supercoppa Italiana nobilitata dal fatto che vi partecipano le prime quattro classificate della Regular Season passata, che furono anche le quattro semifinaliste dei playoff.

La Sir Safety Susa Perugia ricopre i panni della detentrice della Coppa Italia e finalista scudetto, mentre dall’altra parte della rete ci saranno i campioni in carica della Supercoppa dell’Itas Trentino. Nella scorsa stagione Perugia Trento era diventato un colossale, con otto confronti compreso il derby in semifinale di Champions League concluso dopo undici set in due gare, di conseguenza tifosi e appassionati non vorranno perdersi per nessun motivo il big-match di questa sera. Che cosa ci dirà la diretta di Perugia Trento?

DIRETTA PERUGIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Perugia Trento purtroppo non sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport + HD causa sovrapposizione di altro evento. Di conseguenza, il punto di riferimento sarà la diretta streaming video di Perugia Trento comunque garantita su Rai Play, oltre che sul portale specializzato Volleyballworld.tv

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI PERUGIA TRENTO

DIRETTA PERUGIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo presentato la diretta di Perugia Trento ricordando per sommi capi che cosa era successo nella scorsa stagione, naturalmente determinante per stabilire (tra l’altro) chi gioca la Supercoppa Italiana 2022, ma per capire cosa ci potrebbe attendere a Cagliari adesso bisogna approfondire il momento di forma attuale di Perugia e Trento. Le notizie sono a dir poco eccellenti per la Sir Safety Susa Perugia, che finora ha vinto cinque partite su cinque in Superlega e sempre per 3-0 oppure 3-1, di conseguenza è a punteggio pieno con 15 punti e già in fuga, dal momento che tutte le avversarie degli umbri non stanno convincendo del tutto.

Fra loro c’è anche l’Itas Trentino, che ha già giocato ben sei partite di campionato, ma le ha equamente divise in tre vittorie e altrettante sconfitte, andando al tie-break ben tre volte e raccogliendo in totale 10 punti nonostante un match disputato in più. Potremmo allora azzardare un pronostico favorevole a Perugia, ma le grandi emozioni della scorsa stagione quando gli umbri incrociano Trento ci insegnano che tutto è possibile in questa partita: per gli spettatori neutrali, la speranza è che lo spettacolo possa essere all’altezza delle aspettative…











